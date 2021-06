Geldblog: Saron- oder Festhypothek? – Tipps zur Hypothekenwahl Wer bisher auf den Libor gesetzt hat, muss sich für eine Alternative entscheiden. Hier sind einige Fakten dazu. Martin Spieler

Zinsrisiko versus Sicherheit: Derzeit sind Geldmarkthypotheken günstiger als Festhypotheken. Illustration: Christina Baeriswyl

Unsere Bank hat uns angerufen und geraten, wir sollen von unserer Libor-Hypothek in eine Festhypothek wechseln. Die Libor-Hypothek laufe Ende Jahr sowieso aus. Würden Sie jetzt auch in eine Festhypothek wechseln? In der Vergangenheit waren wir mit der Libor-Hypothek eigentlich gut gefahren und zufrieden. Leserfrage von U.V.

In Ihrem Fall besteht tatsächlich Handlungsbedarf, weil die Libor-Hypothek Ende Jahr ausläuft. Dies bedeutet aber nicht zwingend, dass Sie stattdessen eine Festhypothek bei Ihrer Bank abschliessen müssen. Fakt ist: Der Libor, auf dessen Zinssatz viele Hausfinanzierungen und auch andere Kredite basieren, wird nur noch bis Ende Jahr berechnet. Weil es in der Vergangenheit bei der Berechnung dieses wichtigen Zinssatzes zu Manipulationen seitens Banken gekommen war, wird seine Berechnung auf Ende 2021 eingestellt.

An die Stelle des Libors tritt hierzulande der Saron. Die Abkürzung Saron steht für Swiss Average Rate Overnight. Der Saron kann anders als der Libor nicht mehr manipuliert werden. Denn er wird auf der Basis von real getätigten Tagesgeschäften berechnet. Anders als der Libor ist der Saron für die festgelegte Zinsperiode daher erst im Nachhinein definitiv klar. Dennoch dürfte sich auch mit dem Übergang von den Libor- zu den Saron-Hypotheken für die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in der Schweiz punkto Zinshöhe kaum viel ändern. Die Saron-Entwicklung können Sie schon seit einiger Zeit auf der Homepage der Börsenbetreiberin SIX nachverfolgen und damit auch mit dem Libor vergleichen. Aus der Umstellung von Libor zu Saron entsteht Ihnen meines Erachtens kein Nachteil. Falls Sie dies wünschen, können Sie auch in Zukunft eine Geldmarkthypothek halten. Deren Berechnungsbasis ist einfach nicht mehr der Libor, sondern der Saron.

Ich sehe keine Eile, dass man in Festhypotheken wechseln muss.

Eine ganz andere Frage, die mit der Umstellung von Geldmarkthypotheken von Libor zu Saron direkt nichts zu tun hat, ist, ob Sie besser eine Festhypothek abschliessen sollen, wie es Ihnen Ihre Bank nahelegt. Welcher Weg der bessere ist, hängt von der künftigen Zinsentwicklung ab. Falls Sie die Auffassung vertreten, dass die Zinsen bald stark ansteigen, würden Sie mit dem Wechsel in eine Festhypothek gut fahren. Falls Sie aber weiter mit sehr tiefen Zinsen rechnen, würde sich wohl weiterhin eine Geldmarkthypothek für Sie lohnen.

Festhypotheken bieten eine bessere Berechenbarkeit der Finanzierungskosten und damit mehr Sicherheit. Bei der Saron-Hypothek tragen Sie das Zinsrisiko. Die Bank hat allerdings auch ein Interesse daran, Sie möglichst lange als Kunde zu binden. Dies ist mittels lang laufender Festhypotheken von acht bis zehn Jahren einfacher möglich als mit kurzfristigen Geldmarkthypotheken. Fragen Sie doch mal Ihre Bank, wie sie die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen einstuft. Es würde mich wundern, wenn die Bank sagen würde, dass sie mit einem schnellen und starken Zinsanstieg in der Schweiz rechnet. Denn die Zinsen in der Schweiz sind wegen der engen Verknüpfung von Euro und Franken stark von der Europäischen Zentralbank abhängig. Diese hat signalisiert, dass sie die Zinsen in Europa noch länger sehr tief halten will.

Auch die Schweizerische Nationalbank hat darauf hingewiesen, dass wir noch länger tiefe Zinsen haben dürften. Daher sehe ich keine Eile, dass man in Festhypotheken wechseln muss. Diese sind je nach Laufzeit in der Regel teurer als Geldmarkthypotheken und bieten Ihnen weniger Flexibilität. Wenn man sein Haus verkauft, kann es zum Beispiel ein Nachteil sein, wenn man auch noch auf einer lang laufenden Festhypothek sitzt. Ich empfehle Ihnen, die Zinsentwicklung genau im Auge zu behalten und eine Saron-Hypothek zu wählen – vorausgesetzt, dass Sie das damit verbundene Zinsrisiko gut tragen können. Falls die Zinsen irgendwann dennoch steigen, können Sie bei den meisten Instituten immer noch in eine lang laufende Festhypothek wechseln.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

