Best of Elternfrage: Spezialwoche zum Schulanfang – Tipps gegen Prüfungsangst Prüfungen können Kindern ganz schön zu schaffen machen. Daniela Melone sagt, wie Eltern dem entgegenwirken. Daniela Melone

Und plötzlich ist der Stoff weg: Meist mindert Prüfungsangst die Leistungen – und sorgt für Frustration. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, die vergangenen Monate vor den Sommerferien waren für meinen Sohn Max (11) der reinste Horror – so wurde er regelmässig von Prüfungsangst geplagt. Zu Hause hat er die Themen jeweils tipptopp beherrscht und war gut vorbereitet. An den Prüfungen selbst hingegen hat er regelmässig «versagt». Wenn ich ihn danach frage, wie er sich gefühlt hat, so antwortet er: «Ich habe Bauchkrämpfe, mein Herz schlägt ganz schnell und meine Hände fühlen sich kalt an.» Mein Sohn tut mir extrem leid und ich weiss nicht, wie wir ihm diesen Druck von den Schultern nehmen können? Vielleicht ist er ja gar nicht für die Volksschule gemacht und wir müssten uns Alternativen für ihn überlegen. Was meint ihr? Leserfrage von Regula (48) aus Aarau.