Rock-Ikone – Tina Turner verkauft Songrechte an BMG Nach Stars wie Paul Simon, Neil Young oder Bob Dylan hat sich nun auch Tina Turner von ihrem umfangreichen Portfolio getrennt.

Ihre Solowerke umfassen zahlreiche Alben, die sich zusammen über 100 Millionen Mal verkauft haben: Tina Turner. Keystone/Hermann J. Knippertz

Nach mehreren anderen Pop-Weltstars hat nun auch Tina Turner ihre Songrechte verkauft. Das Musikunternehmen BMG hat ein umfangreiches Portfolio an Rechten von der 81-jährigen Soul- und Rock-Ikone erworben.

Das teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Zum Kaufpreis machte das Label keine Angaben. Turners Solowerke umfassen demnach zehn Studioalben, zwei Live-Alben, zwei Soundtracks und fünf Kompilationen, die sich zusammen über 100 Millionen Mal verkauft haben.

Weiterhin bleibe Warner Music Tina Turners Plattenfirma, hiess es. Die gebürtige US-Amerikanerin lebt seit Mitte der 1990-er Jahre in der Schweiz und hat inzwischen das Schweizer Bürgerrecht. Turner war seit den 1980er Jahren mit Hits wie «Private Dancer» oder «What’s Love Got To Do With It» weltweit populär.

Immer mehr Musikerinnen und Musiker trennen sich von ihren Songrechten – zuletzt etwa Paul Simon, Neil Young oder Bob Dylan. Die Gründe sind unter anderem sinkende Tonträgerverkäufe und wegen der Pandemie wegbrechende Konzerteinnahmen. Erlöse aus dem Streaming- und Serien-Boom werden für die Branche wertvoller.

SDA/chk

