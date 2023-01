Bildschirm statt Papier – Times New Roman fällt aus der Zeit Das US-Aussenministerium will moderner daherkommen und verpasst sich eine neue Schriftart. Was wie eine Technikalie wirkt, ist ein Zeichen der Zeit. Fabian Fellmann aus Washington

Die Zeiten ändern sich, hat der Chef entschieden: US-Aussenminister Antony Blinken. Foto: Drew Angerer (Getty Images via AFP)

Schluss mit Schnörkeln: Die fast 70’000 Mitarbeiter im US-Aussenministerium dürfen ihre Berichte an die Chefetage nicht mehr in der Schriftart Times New Roman erstellen. Das hat Antony Blinken diese Woche verfügt. Der Aussenminister mit Herz für Rock ’n’ Roll verkündete die neue Weisung intern mit einem Titel, für den er sich die Inspiration bei Bob Dylan holte: «The Times (New Roman) Are a-Changin’».