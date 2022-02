Pass mit Comic-Helden – Tim und Struppi im belgischen Reisepass Vom 7. Februar an können Bürgerinnen und Bürger des Königreichs Belgien mit einem Comic-Heftchen verreisen. Josef Kelnberger aus Brüssel

So sollen sie aussehen: Die Innenseite der neuen belgischen Reisepässe schmückt künftig eine Mondrakete des Comic-Zeichners Hergé. Foto: Benoit Doppagne (AFP)

Es war schon mal einfacher, mit gutem Gewissen zu verreisen. Der CO₂-Fussabdruck macht jeden Schritt hinein in fremde Welten zum Verbrechen an Kindern und Kindeskindern. Ausserdem, wer will sich schon in irgendeinem fernen Land eine neue Virusvariante einfangen, die noch gefährlicher als Delta ist und noch ansteckender als Omikron? Da fliegt man doch lieber gleich mit Tim und Struppi auf den Mond. Oder man steigt mit Lucky Luke auf den guten alten Jolly Jumper und reitet hinaus in den Wilden Westen, um mit Ma Dalton einmal ein ernstes Wort über ihre missratenen Söhne zu reden. Das geht ganz leicht – vorausgesetzt, man verfügt über einen belgischen Reisepass.