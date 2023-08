Anthony Louis neu bei Langnau – Tigers verpflichten zweiten US-Amerikaner in einer Woche Anthony Louis spielt kommende Saison für die SCL Tigers. Er ist der zweite US-Amerikaner, der diese Woche bei den Langnauern einen Vertrag unterschrieben hat.

Nächste Neuverpflichtung aus den USA für die SCL Tigers: Nach Sean Malone hat auch Anthony Louis diese Woche einen Vertrag bei den Emmentalern unterschrieben. Er wird in der kommenden Saison die Rückennummer 18 tragen.

Der 28-jährige Center spielte zuletzt in der KHL bei der kasachischen Mannschaft Barys Astana. Er sei ein technisch sehr versierter Spieler und habe seine Stärken im Offensivspiel, schreiben die Tigers in einer Medienmitteilung vom Freitag. In Astana war Anthony Louis der viertbeste Skorer seiner Mannschaft.

Wiedersehen nach 10 Jahren

Anthony Louis und Sean Malone, welchen die Langnauer ebenfalls neu verpflichtet haben, kennen sich aus Juniorzeiten. Sie spielten beide für die U18-Nationalmannschaft der USA und gewannen bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2013 gemeinsam Silber. Nach 10 Jahren laufen sie nun wieder im selben Team auf.

pd/msc

Fehler gefunden?Jetzt melden.