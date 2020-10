Für Langnau beginnt die Saison – Tigers-Spieler wehrt sich: «Ich bin kein Verräter» Andrea Glauser steigt in seine letzte Saison als Langnauer. Der bevorstehende Transfer des besten Verteidigers nach Lausanne hat für reichlich Kritik gesorgt. Philipp Rindlisbacher

Noch brüllt er als «Tiger»: Andrea Glauser steigt in seine letzte Saison für Langnau. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Zum Stellenantritt am 1. Mai gab es eine Ohrfeige. Oben auf der Liste mit den Dingen, die Langnaus neuer Sportchef Marc Eichmann erledigen wollte, stand das Vertragsgespräch mit Andrea Glauser. Der beste Tigers-Verteidiger ist bis 2021 an den Club gebunden – und länger wird er auch nicht im Emmental spielen. Schon im Frühling hatte er in Lausanne unterschrieben, Eichmann wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Und war entsprechend bedient.