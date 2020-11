Ausgangslage

Es ist das erste Duell der beiden Mannschaften in der aktuellen Saison, nachdem die erste Begegnung vom verschoben werden musste. Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher nicht sein.

Die Lions gehören mit 13 absolvierten Partien zu den Mannschaften mit der meisten Spielpraxis. 23 Punkte haben die Zürcher aus diesen Partien geholt und liegen aktuell auf Rang 2 in der Tabelle. Und die Lions haben seit der Niederlage gegen Ambri Ende Oktober eine Siegesserie gestartet. Zuletzt mussten die Zürcher aber sowohl im Derby gegen die Lakers und zuvor gegen Servette hart um ihre Siege kämpfen.

Den Tigers läuft es deutlich schlechter. Nur gerade acht Punkte konnten die Langnauer aus den bisherigen zehn Partien holen. Am Sonntag verlor man klar, wenn auch etwas unglücklich das Kellerduell gegen den EHC Biel.

In der letzten Saison konnten die Lions fünf von sechs Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Die Mission der Hausherren dürfte also klar sein. Es muss ein Sieg her. Währenddessen wäre ein Sieg der Tigers wohl ein dringend nötiger Befreiungsschlag.

Das Spiel live ab 19:45 Uhr.