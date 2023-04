Sikypark im Berner Jura – Tigerdame Shima nach Krankheit eingeschläfert Die 17-jährige Tigerin Shima vom Sikypark in Crémines ist tot. Ihr Gesundheitszustand hatte sich rapide verschlechtert.

Die Tiger-Seniorin Shima, die im Sikypark in Crémines lebte, wurde am Dienstag eingeschläfert.

Wie es in einer Mitteilung des Tierparks im Berner Jura heisst, litt die 17-jährige Grosskatze an einer Bauchspeicheldrüseninsuffizienz und wurde mit Medikamenten behandelt. Ihr Zustand sei in den letzen Wochen labil gewesen und habe sich nun rapide verschlechtert.

Als sie die Nahrung verweigerte und nicht mehr trinken wollte, habe sich das Team des Tierparks zusammen mit Tierärzten entschieden, die Tigerin einzuschläfern. «Die schöne und sensible Senior-Tigerin wird uns sehr fehlen», betont das Team.

Shima kam aufgrund der drohenden Schliessung des Raubtierparks Subingen in den Sikypark.

