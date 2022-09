Massentierhaltung schürt Emotionen – Tierschützer kritisieren legale Schweinehaltung Betonboden, Dreck, wenig Platz: Die Organisation Tier im Fokus bemängelt die Zustände in einem Stall in Lyssach. Doch die Kritisierten handeln nach Gesetz. Regina Schneeberger

Bei Samuel von Ballmoos löst der mögliche Einbruch in seinen Stall mulmige Gefühle aus. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Schweine im Stall liegen dicht an dicht, der Betonboden und die Tiere sind überzogen mit Dreck. Ein Schwein hat eine Beule am Bauch. Ein anderes liegt in seinen Exkrementen. Es sind keine schönen Bilder, die die Tierschutzorganisation Tier im Fokus dieser Zeitung zukommen lässt.