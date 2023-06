Neue Leguane im Dählhölzli – Tierpark Bern züchtet vom Aussterben bedrohte Echsen Im Vivarium des Tierparks Dählhölzli können neu drachenähnliche Echsen bestaunt werden. Der Tierpark züchtet Exuma-Wirtelschwanzleguane, um sie später auszuwildern.

Eine drachenähnliche Echse hat im Vivarium des Tierparks Bern Einzug gehalten. Der Exuma-Wirtelschwanzleguan lebt auf einigen wenigen Inseln in der Karibik und ist vom Aussterben bedroht.

Nun fokussiert sich der Tierpark Bern als erst dritter wissenschaftlich geführter Zoo auf diese Tierart. Er will so einen Beitrag zum Schutz dieser selten und faszinierenden Echse leisten, wie es an einer Medienorientierung am Donnerstag in Bern hiess.

Der Exuma-Wirtelschwanzleguan ist bis zu einem Meter lang. Seine Heimat sind exakt acht Inseln der Exuma-Inselkete der Bahamas. Dort übt die Echse eine wichtige Ökosystemfunktion aus.

Bedroht ist sie in ihrer Existenz, weil ihr Lebensraum zusehends zerstört wird. Der aufblühende Tourismus setzt ihnen ebenfalls zu. Die Echsen werden von ihren entlegenen Stränden auf die beliebten Touristenstrände gekarrt, sodass perfekte Instagram-Fotos entstehen können.

Der Tierpark Bern hat drei Ziele. Erstens will er wissenschaftliche Fakten über die seltene Tierart sammeln, um sie dereinst lokalen Natur- und Artenschützern zur Verfügung stellen zu können. Zweitens möchte er die seltene Echsenart züchten und dereinst falls möglich auswildern. Drittens möchte der Tierpark das Publikum über die faszinierende Echsenart informieren und begeistern.

