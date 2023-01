Rekordtief im letzten Jahr – Tiefste Arbeitslosenquote im Kanton Bern seit über 20 Jahren Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Bern im Dezember von 1,5 auf 1,6 Prozent gestiegen. Der Durchschnitt 2022 betrug 1,7 Prozent – der tiefste Wert seit 2001.

Die Arbeitslosigkeit steigt im Dezember im Kanton Bern saisonal bedingt leicht. Foto: Keystone

Im Kanton Bern hat die Arbeitslosenquote im Dezember leicht zugenommen. Dies sei grösstenteils saisonal bedingt, teilte die Berner Wirtschaftsdirektion am Montag mit.

8710 Personen waren letzten Dezember im Kanton Bern arbeitslos. Das waren 459 mehr im Vergleich zum Vormonat. Im Baugewerbe stieg die Zahl der Arbeitslosen um 482 Personen, dies sei zu dieser Jahreszeit üblich, so die Berner Wirtschaftsdirektion. Im Gastgewerbe hingegen war die Arbeitslosigkeit rückläufig.

In den touristisch geprägten Regionen, namentlich das Berner Oberland, wirkte sich der saisonale Effekt positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen sank die Quote von 1,2 auf 0,8 Prozent. Am tiefsten blieb die Arbeitslosenquote in Frutigen-Niedersimmental mit 0,7 Prozent und am höchsten im Verwaltungskreis Biel mit 3 Prozent.

Verglichen zum Dezember 2021 waren im letzten Dezember 3137 Personen weniger bei der Berner Regionalen Arbeitsvermittlung (RAV) gemeldet. Im Durchschnitt betrug letztes Jahr die Arbeitslosenquote 1,7 Prozent. Laut der Wirtschaftsdirektion ist dies der tiefste Wert seit 2001.

sda/sih

