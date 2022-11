Gastrokritik Spettacolo im Lenkerhof – Tiefpunkte und Höhenflüge an der Lenk Im Gourmetlokal des Fünfsternhotels isst man ausgezeichnet. Die Suppen und ein vermuteter Personalmangel trüben aber das Erlebnis. Adrian Hopf-Sulc

Nahe an einem Gemälde: Die Kombination von gereiftem Schweinefleisch und Erdnusssauce hat überzeugt. Foto: sul

Wie steif geht es im Fünfsternhaus zu und her? Man werde auch in «sportlich-eleganter Kleidung» willkommen geheissen, heisst es auf der Website des Lenkerhofs. Immerhin befinden wir uns im selbst ernannten «jugendlichsten Fünfsternhotel im Berner Oberland». Explizit verboten sind in den Gourmetrestaurants des Hotels nur kurze Hosen.