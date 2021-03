Erneuter Verlust bei Meyer Burger – Thuner Solarproduzent will jetzt auch die USA erobern Der einst stolze Solarzulieferer verkündet das neunte Jahr in Folge einen Verlust. Doch die neue Strategie verspricht grosses Potenzial – und ebenso grosse Risiken. Carlo Senn

Das von Meyer Burger in Thun gebaute Gebäude bleibt auf dem Papier der Hauptsitz. Foto: Christian Pfander

«Alles glänzt, so schön neu», singt der deutsche Sänger Peter Fox in einem seiner grössten Hits. So ähnlich kommt die neue Strategie des ehemaligen Solarzulieferers daher. Mit dem einst bekannten Thuner Unternehmen hat die künftige Ausrichtung nicht mehr viel zu tun. Neues Geschäftsmodell, neue Fabrik, neue Chefs, neues Logo, neue Mitarbeiter.

Meyer Burger hat 2020 eine Kehrtwende hingelegt. Statt Maschinen für die Solarproduktion will das Unternehmen jetzt in grosser Zahl selbst Solarmodule herstellen. Damit sollen die eigenen Produkte besser geschützt werden.