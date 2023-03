3S Swiss Solar Solutions – Thuner Solarfirma eröffnet Produktionsstandort in Worb Das Geschäft mit Fotovoltaikmodulen brummt: Die Firma 3S Swiss Solar Solutions eröffnet in Worb auf Anfang 2024 einen zweiten Produktionsstandort – und schafft bis zu 30 Stellen.

Der neue Produktionsstandort der Firma 3S in Worb. Foto: PD / Marco Zurschmiede

«Dank der steigenden Nachfrage nach Fotovoltaikmodulen konnte die 3S Swiss Solar Solutions AG auf einen 3-Schicht-Betrieb mit über 100 Mitarbeitenden ausbauen.» Das teilte das Unternehmen aus Gwatt bei Thun am Donnerstag mit. Der Ausbau sei im vergangenen Herbst vollzogen worden.

Seit der Firmengründung im Jahr 2001 entwickelt und produziert die Solarfirma energieproduzierende Gebäudehüllen. Die «CO₂-neutralen Fotovoltaikmodule Mega Slate» werden direkt in die Gebäudehülle integriert und ersetzen dadurch beispielsweise Ziegel, Balkongeländer oder Hausfassaden.

Ausbau in Worb

Die Nachfrage nach solaren Bauprodukten sei grösser denn je, und die Solarbranche wachse stetig weiter, schreibt das Unternehmen. «3S engagiert sich in zahlreichen Forschungs- und Innovationsprojekten, um bestehende Solarlösungen weiter zu optimieren und Neuheiten zu schaffen.» Gerade bei der Zelltechnologie halte die Weiterentwicklung an, weshalb 3S mit dem Modul Tera Slate den nächsten Technologieschritt plane.

«Wir sind stolz darauf, unsere Präsenz zu stärken.» 3S-CEO Patrick Hofer-Noser

Dafür wird die Produktion in der Region Bern ausgebaut: Ab dem ersten Quartal 2024, so die Mitteilung, werde das Solarmodul mit «neuem Erscheinungsbild, mehr Leistung und angepassten Dimensionen» am zweiten Produktionsstandort in Worb produziert.

30 neue Arbeitsplätze

Der neue Standort wird im Gebiet Worb SBB entstehen. Und zwar in der Halle, in der die Firma Viessmann bis letzten Sommer Wärmepumpen herstellte. Im laufenden Jahr sollen an diesem Ort rund 20 neue Arbeitsplätze entstehen, wie ein Firmensprecher von 3S Swiss Solar Solutions sagte. Nächstes Jahr sollen 10 weitere dazu kommen.

Worbs Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) freut sich über den Zuzug der Firma 3S Swiss Solar Solutions und die zusätzlichen Arbeitsplätze. Er freue sich aber auch darüber, sagte er, dass die Firma in einer Branche tätig sei, die Lösungen anbiete im Kampf gegen den Klimawandel. «Das ist sehr gut, es ist ein Gebot der Stunde.» 3S-CEO Patrick Hofer-Noser: «Wir freuen uns darauf, enge Beziehungen zur Gemeinde aufzubauen und ein wichtiger Teil der lokalen Wirtschaft zu werden.»

Laut Hofer-Noser bedeutet die Produktion in der Schweiz für die 3S-Fachpartner kurze Wege und schnelle Lieferzeiten. «Wir sind stolz darauf, unsere Präsenz zu stärken und damit die nachhaltige Energieversorgung weiter voranzutreiben.» Der Schritt sei ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.

Am Hauptsitz in Thun wird laut den Solarfirma-Verantwortlichen festgehalten. Die Produktionslinie in Gwatt bleibe bestehen und produziere das Modul Mega Slate. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Linie auch auf das neue Tera-Slate-Modul umgerüstet werden.

PD

