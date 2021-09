Reduziertes Programm – Thun verlegt Ausschiesset wegen Corona ins Stadion Die Eröffnung, die Umzüge und weitere Programmpunkte des bekanntesten Thuner Volksfests sollen in der Stockhorn Arena und im Stadion Lachen durchgeführt werden.

Der Böllerschuss wird dieses Jahr in der Stockhorn Arena abgefeuert: Der Tuner Ausschiesset muss wegen Corona redimensioniert und verlegt werden. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Wegen Corona kann der Thuner Ausschiesset auch in diesem Jahr nicht in gewohntem Rahmen stattfinden. Immerhin gibt es ein reduziertes Programm, wie die Stadt am Montag mitteilte.

Die Eröffnung, die Umzüge und weitere Programmpunkte sollen in der Stockhorn Arena und im Stadion Lachen durchgeführt werden. Das ermögliche eine Teilnahme der Bevölkerung, schreibt die Stadt Thun. Für den Zutritt in die Stockhorn Arena und zu weiteren Veranstaltungen ist ein Covid-Zertifikat erforderlich.

Am Sonntag, 26. September, soll die Eröffnung mit Böllerschuss, Umzug, Fahnenübergabe und Konzert in der Stockhorn Arena stattfinden, wo normalerweise der FC Thun seine Heimspiele austrägt. Die Kranz- und Preisverleihung sowie der Schlussumzug sind am Dienstag im kleineren Stadion Lachen geplant.

«Eine Alternative»

Das Regierungsstatthalteramt Thun hat das Gesuch mit Schutzkonzept bewilligt. Der Gemeinderat begrüsst das Alternativprogramm. «Wir bedauern den erneuten Verzicht auf die Umzüge in der Innenstadt, sind aber froh, dass die Kadettenkommission der Bevölkerung eine Alternative bieten kann», erklärt Stadtpräsident Raphael Lanz im Communiqué.

Der dreitägige Ausschiesset ist das bekannteste Thuner Volksfest. Zu den wichtigen Elementen gehören normalerweise die Narrengestalt des «Fulehung», der verkleidet und maskiert den Kindern nachjagt, sowie die Aktivitäten der Kadetten, einer Organisation für Kinder und Jugendliche.

2020 fiel der Ausschiesset fast komplett der Pandemie zum Opfer. Durchgeführt wurden nur einzelne Anlässe der Kadetten – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

SDA

