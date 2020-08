Barrage gegen Vaduz – Thun steigt in die Challenge League ab Da nützt auch der Sieg im Rückspiel nichts: Die Berner Oberländer können den Rückstand aus dem Barrage-Hinspiel gegen Vaduz nicht drehen und steigen aus der Super League ab.

Grosse Enttäuschung: Thun steigt ab. Keystone/Peter Schneider

Der FC Thun steigt aus der Super League ab. Die Berner Oberländer gewinnen das Rückspiel der Barrage gegen den FC Vaduz zwar 4:3, sind aber mit einem Gesamtskore von 4:5 aus zwei Spielen das schlechtere Team. Die Thuner Hoffnungen, nach dem 0:2 im Hinspiel die Wende zu schaffen, erfuhren bereits früh einen Dämpfer. Nachdem Torhüter Guillaume Faivre in der 19. Minute einen Schuss von Tunahan Cicek abprallen liess, flankte Dominik Schwizer, die Thuner Leihgabe, auf Mohamed Coulibaly, der keine Probleme hatte, das 0:1 zu erzielen. Zwar konnten die Thuner das Geschehen kurzzeitig wenden.

Nach einem Kopfball von Basil Stillhart und einem wuchtigen Schuss von Leonardo Bertone fehlte der Mannschaft von Marc Schneider plötzlich nur noch ein Tor, um das Defizit aus dem Hinspiel wettzumachen. Doch der FCT brachte sich mit dummen Abwehrfehlern selber in die Bredouille. Nach den Toren von Coulibaly (51.) und Cicek (69.) war die Hoffnung auf den Ligaerhalt endgültig geschwunden, Munsys Ausgleich (87.) und Simone Rapps Siegtreffer in den Schlusssekunden nicht mehr als Randnotiz. Damit steigt der FC Thun nach zehn Jahren in der Super League ab, und der FC Vaduz kehrt nach drei Jahren wieder in die höchste Liga zurück.

sis