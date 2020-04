Trockenheit im Kanton Bern – Thun sperrt populäre Grillstellen Offenbar haben sich nicht alle ans Feuerverbot des Kantons gehalten. Nun sperrt die Stadt Thun drei Feuerstellen ab. db

Die Grillstelle auf dem Grunderinseli ist vor einiger Zeit neu überdacht worden. Patric Spahni

In Thun werden die drei offiziellen Feuerstelle im Bonstettenpark, im Schaudaupark und auf dem Grunderinseli abgesperrt. Wie die Stadt mitteilt, erfolgt die Sperrung im Verlaufe des Freitags. Die Massnahme wurde in Absprache mit der Kantonspolizei ergriffen, weil sich «einige Personen» nicht an das Feuerverbot gehalten hätten.

Seit Mitte April, als der Kanton ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe erlassen hatte, wurde in den Parks der Stadt Thun trotz dieses Verbots weiter gegrillt – und zwar nicht nur bei den offiziellen Feuerstellen. Das war nicht unproblematisch: Die Parks sind zwar nicht im eigentlichen Sinn bewaldet, verfügen aber doch über einen beträchtlichen Baumbestand. Zudem gibt es in der Nähe Schilf, das ebenfalls in Brand geraten könnte.

Die offiziellen Feuerstellen werden nun so gekennzeichnet und abgesperrt, dass das Feuerverbot unmissverständlich ist. Die Parks und das Grunderinseli bleiben aber weiterhin zugänglich.

Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe

Bereits am 15. April hatten die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter des Kantons Bern ein Feuerverbot im Wald erlassen. Auf Grund der Trockenheit herrscht grosse Waldbrandgefahr. Das Entfachen von Feuer im Wald oder in Waldesnähe ist bis seither und bis auf Widerruf im ganzen Kanton untersagt. Waldesnähe bedeutet, es gilt einen Mindestabstand von 50 Metern einzuhalten.

Ausserhalb der Verbotszonen darf Feuer nur in fest eingerichteten Feuerstellen und mit grösster Vorsicht entfacht werden. Bei Wind müsse ganz darauf verzichtet werden, stand in der Mitteilung der Regierungsstatthalter. (pd/db)