Ein neues Dialogformat – Thun lanciert Smart City-Projekt Mit dem Projekt Smart City will die Stadt Thun auf neue Art Anregungen aus der Bevölkerung und von den Interessengruppen abholen.

Gemeinderätin Andrea de Meuron propagiert das Projekt. Patric Spahni (Archiv)

Eigentlich hätte der Startschuss zum Projekt «Smart City» in Thun schon Ende April fallen sollen. Doch der Informationsanlass für Interessengruppen und Bevölkerung musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Nun holt die Stadt die Veranstaltung am 15. Mai in digitaler Form nach, wie sie am Dienstag mitteilte. Wer möchte, kann sich ab 17 Uhr zuschalten per Link auf der städtischen Webseite www.thun.ch/smartcity. Es besteht auch die Möglichkeit, per Live-Chat Fragen zu stellen.

Bevölkerung soll mitreden

«Smart heisst, gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern, einem starken Engagement der Bevölkerung und unter Einsatz neuer Technologien intelligente Lösungen zu entwickeln», wird Gemeinderätin Andrea de Meuron in der Mitteilung zitiert.

De Meuron will nicht, dass die städtische Smart-City-Strategie ein alleiniges Verwaltungsprodukt wird. «Smart City ist ein gemeinsames Projekt mit der Bevölkerung», betont die Gemeinderätin.

Aktuell erarbeitet die Stadt ein Dialogformat, um Anregungen aus der Bevölkerung und von den Interessengruppen abzuholen. Diese Inputs werden schliesslich mit den Ideen einer städtischen Arbeitsgruppe in die Smart-City-Strategie integriert.

Alles smart? Infos einblenden «Smart» als Begriff für technologiebasierte Veränderungen zugunsten einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft ist derzeit in aller Munde. Der Begriff ist sehr breit gefasst. Je nachdem welchen Lebensbereich er betrifft, spricht man beispielsweise von Smart Economy (Wirtschaft), Smart People (Bevölkerung), Smart Governance (Verwaltung), Smart Mobility (Mobilität), Smart Environment (Umwelt) oder Smart Living (Leben). Kritiker befürchten, dass die zahlreichen «Smart»-Aktivitäten zu einer Überwachung der Bürgerinnen und Bürger führen könnten. www.thun.ch/smartcity

Digitales Badi-Abo

In einem nächsten Schritt ist geplant, konkrete Ideen wie eine Parking-App, das Projekt eBau (elektronisches Baubewilligungsverfahren) oder ein digitales Abonnement für Strandbad und Eisbahn weiterzuentwickeln, um zuhanden des Gemeinderates den Rahmen für die Umsetzung abzustecken.

In mehreren Workshops mit Interessengruppen sollen zudem gemeinsam Massnahmen zu konkreten Problemstellungen in den Themenfeldern Bildung, Logistik, Energiemanagement und regionale Wertschöpfung entwickelt werden.

( SDA )