Neues Budget zurückgewiesen – Könizer Finanzkrise entwickelt sich zum Thriller Das Parlament vertagt seinen Budgetentscheid, die Volksabstimmung erfolgt auf den letzten Drücker, bevor der Kanton eingreift. Ob das Zeitspiel aufgeht? Christoph Albrecht

Eine Last-Minute-Abstimmung zu den Finanzen soll die Bevormundung durch den Kanton noch abwenden. Foto: Marcel Bieri

Es gibt diese Szene, die schon in mehreren Filmen hervorgeholt wurde, um kurz vor Schluss noch für etwas Extraspannung zu sorgen: Eine Person befindet sich in einem Raum, der mit Wasser geflutet wird. Der Pegel steigt und steigt. Doch die Person ist gefesselt und zu geschwächt, um sich selber aus der misslichen Lage zu befreien. Jetzt hilft nur noch ein Wunder in letzter Sekunde.