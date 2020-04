Berner Krankenkasse – Thomas Zeltner tritt als Präsident der KPT zurück Die Versicherung wird neu von Walter Bosshard präsidiert. Letztes Jahr hat die KPT mehr eingenommen – aber auch deutlich mehr ausgegeben. Adrian Hopf-Sulc

Thomas Zeltner war seit 2013 Verwaltungsratspräsident der KPT. Laurent Crottet (Archiv)

An der Spitze der Berner Krankenversicherung KPT kommt es zu einem Wechsel: Der langjährige Verwaltungsratspräsident und frühere Direktor des Bundesamts für Gesundheit, Thomas Zeltner, tritt ab. Auf Zeltner, der die Versicherung ab 2013 präsidierte, folgt das KPT-Verwaltungsratsmitglied Walter Bosshard. Der Unternehmensberater mit Jahrgang 1965 gehört dem Verwaltungsrat bereits seit 2013 an. Bosshard übernimmt die strategische Führung der Versicherung mit gut 600 Mitarbeitenden per sofort.

Thomas Zeltners Jahressalär für den Posten betrug letztes Jahr 174’000 Franken, gut 5 Prozent mehr als im Vorjahr. KPT-Chef Reto Egloff verdiente 2019 gut 570’000 Franken und damit ebenfalls gut 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Corona wird am Gewinn zehren

Die KPT gab am Donnerstag ihre Zahlen für das Jahr 2019 bekannt: Die Prämieneinnahmen stiegen um 1,5 Prozent auf 1,8Milliarden Franken. Der Versicherungsaufwand kletterte jedoch um 4 Prozent, die Betriebskosten nahmen gar um 8Prozent zu, vor allem beim IT- und beim Personalaufwand. Weil im Vorjahr ein Sondereffekt die Zahlen getrübt hatte, resultierte 2019 trotzdem eine Gewinnsteigerung auf 30,4 Millionen Franken.

Wie die Corona-Pandemie das Geschäftsjahr 2020 beeinflussen wird, ist gemäss der KPT noch nicht bezifferbar. Laut Geschäftsbericht wird das Virus aber einen «voraussichtlich grossen negativen Einfluss» auf den Gewinn der Versicherung haben.