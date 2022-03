Thuner vermittelt Audiotechnik – Thomas Peter landet einen Coup in New York Mitten in der Corona-Zeit hat Thomas Peter eine Eventfirma gegründet. Am Samstag empfing er Gäste aus New York. Mit vollem Sound auf der grünen Wiese. Stefan Kammermann

Auf der grünen Wiese hinter dem Bauernhof am Thuner Stadtrand tönt lauter Sound aus grossen Lautsprecherboxen. Zehn Meter sind die zwei Gerüste hoch, an denen die Soundboxen hängen. Mit 100 Dezibel werden Wiese und ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer beschallt. Die Musik, die über das Grün hallt, und auch ein Teil der Zuhörenden kommen aus New York. Ein paar Stunden dauert das Szenario am Samstagnachmittag an der Thuner Buchholzstrasse.