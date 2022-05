Wegen Reorganisation – Therapienotstand in Berner Gefängnissen Die Kündigungen bei den forensisch-psychiatrischen Diensten häufen sich. Therapien verzögern sich, die Staatsanwaltschaft ist unzufrieden. Bernhard Ott

In der Justizvollzugsanstalt Thorberg warten Insassen lange auf Therapien. Das schmälert ihre Aussicht auf Erleichterungen und kann die Dauer des Aufenthalts verlängern. Foto: Franziska Scheidegger

Psychiatrische Gutachten sind für viele Inhaftierte entscheidend. Sie können dazu führen, dass jemand frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen oder dass eine Massnahme wie zum Beispiel eine Verwahrung aufgehoben wird. Wer sich als Insasse nicht an Therapien beteiligt, hat demnach schlechte Karten. «Wenn ein Richter in einem psychiatrischen Gutachten liest, jemand habe 20 statt 100 Stunden Therapie gemacht, wird er noch mehr davon anordnen», sagt ein Thorberg-Insasse am Telefon. Die Dauer der Behandlung und damit oft auch die Dauer des Aufenthalts hinter Gittern ziehen sich dann in die Länge.