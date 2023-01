Horror vacui: Blick von der Bühne auf den Zuschauerraum des Pfauen am Schauspielhaus Zürich. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Ich werde wahnsinnig. Ich höre immer nur: Krise und leere Zuschauersäle. Ist das wirklich so? Ich weiss es nicht, um das überprüfen zu können, müsste ich mehr ins Theater gehen. Was ich bedauerlicherweise nicht tue, warum auch? Ehrlich gesagt, gehe ich, schon seit ich denken kann, nicht besonders gern ins Theater. Die Stuhlreihen sind nicht viel besser als Economyclass, Easyjet. Man kann nicht wie im Kino Popcorn essen und Bier trinken, dabei seine Beine ausstrecken und aufs Klo gehen. Die Klientel ist mir in der Regel suspekt, ich fühle Be- und Verklemmung. Kurz: Ich gehe lieber ins Kino. Aber auch da heisst es: totale Krise, leere Zuschauerreihen.