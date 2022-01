Tagestipp: Die Lombardis – Theater und Musik, gut verquirlt Das Quartett Die Lombardis erkundet im Programm «Egon» das Liebesleben seiner Frontfrau. Regula Fuchs

Besingen die Liebe und ihre Illusionen: Die Lombardis. Foto: Remo Ubezio

Das Berner Quartett Die Lombardis verquirlt Theater und Musik, indem die Musizierenden jeweils auch eine Rolle spielen. Allen voran Leonore Lombardi (Anne Hodler), die über ihr Liebesleben berichtet – vor allem über ihre Gefühle für einen gewissen Egon –, während Cousine Marina (Myria Poffet) primär am Piano tätig wird. Für den Puls im Programm «Egon» sorgen Michel Poffet am Kontrabass und Peter Horisberger am Schlagzeug. (reg)

