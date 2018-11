Für minderwertige Implantate müssen Prämienzahler aufkommen

Im Implantate-Skandal meldet sich erstmals eine grosse Krankenkasse zu Wort. Die Groupe Mutuel betreut 13 Prozent der Schweizer Grundversicherten. Sie sieht bei defekten und minderwertigen Implantaten dringenden Handlungsbedarf.

Recherchedesk und Datenteam von Tamedia haben über 6000 Sicherheitswarnungen und Rückrufe von Implantaten und Medizinprodukten analysiert. Es zeigte sich, dass zahlreiche unfertige, teils gar gefährliche Produkte auf den Schweizer Markt gelangten. Diese sind nicht nur ein Gesundheitsrisiko für die Patienten sondern auch ein Kostentreiber im Gesundheitswesen.

Beweislast bei Versicherung

«Im jetzigen System zahlt die Versicherung für Gesundheitskosten, die durch defekte Medizinprodukte verursacht werden», sagt Mutuel-Sprecher Stéphane Andenmatten. Das gilt auch für Reparaturen und Operationen von schadhafte Implantaten. Die Versicherung weist etwa auf den berüchtigten Skandal um defekte Brustimplantate der Firma PIP hin. Der Hersteller habe hier nie eine Schuld eingeräumt. Nach einem zähen Rechtsstreit habe die Firma dann Konkurs angemeldet, weshalb die Groupe Mutuel auf den Kosten sitzen blieb.

David Theoduloz, Leiter für Behandlungsökonomie bei Mutuel weist darauf hin, dass die Beweislast in der Regel bei der Versicherung liege. Doch die hat es auch bei offensichtlichen Fällen schwer die Fehler der Hersteller nachzuweisen. So konnte die Versicherung bei mehrere Medizinprodukte keine gesundheitlichen Schäden beweisen, obwohl es sich um Produkte mit schwerwiegenden Mängeln handelt. Eine Umfrage unter den sieben grössten Versicherern bestätigt die Aussagen der Mutuel. Alle sagen, dass sie sich praktisch nie gegen die Hersteller wehren.

Hersteller zahlen bei Ersatz keinen Rappen

Die Kosten für zusätzliche Operationen und Reparaturen solcher Produkte sind oft beträchtlich. Zum Beispiel im Fall einer Hüftprothese, bei der durch Reibung zwischen zwei Metallteilen Kobalt- und Chrom-Ionen in den Körper gelangen können. Die kleinen Teilchen greifen Muskeln und Knochen an. In einem Fall, der dem Recherchedesk vorliegt, hat der Arzt dringend empfohlen das Implantat zu ersetzen. Die Grundversicherung musste 15’921 Franken bezahlen. Der Kanton bezahlte noch einmal über 10’000 Franken.

Die Herstellerfirma selbst bezahlte keinen Rappen, obwohl sie das heikle Produkt in Umlauf gebracht hatte. Die Prothese stammt von einer Firma aus der Westschweiz und wurde als Musterbeispiel für Schweizer Qualität angepriesen. Der Schweizerische Patientenverband weiss von dreissig weiteren Patienten, die den heiklen Hüftersatz tragen. Die Zahl der Betroffenen sei aber deutlich höher, sagt der Verband.

«Längere Testphasen für Medizinprodukte»

Eines der Hauptprobleme ist laut Mutuel, dass Produkte oft noch nicht lange genug getestet wurden. Kommen sie aber unreif auf dem Markt fallen die Folgeschäden nicht mehr beim Hersteller sondern bei den Versicherungen an. David Theoduloz, Leiter für Behandlungsökonomie bei Mutuel sagt: «Aus unserer Sicht wäre es ideal, wenn es wesentlich längere Testphasen für Medizinprodukte gäbe, wie das bei Medikamenten bereits der Fall ist. Das würde die Schadenhöhe senken und Patienten schützen.»

Heute zahlten Versicherte die Kosten für nicht ausreichend getestete Produkte manchmal mit ihrer Gesundheit, sagt Theoduloz weiter. «Die medizinische Fachwelt sollte systematisch defekte systematisch Geräte melden, damit wir reagieren können. Leider ist dies im Moment nicht der Fall». (Redaktion Tamedia)