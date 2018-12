Woher weiss man eigentlich, ob ein Implantat, das der Arzt einem einsetzen will, wirklich gut ist? Wurde es ausreichend getestet? Und wenn ja, wo? Ist der Arzt, der es empfiehlt, wirklich unabhängig? Oder profitiert er womöglich in irgendeiner Weise vom Hersteller des Produktes, das er einbauen möchte?

Die kurze Antwort lautet: Keine Sorge. Die meisten Implantate funktionieren einwandfrei. In manchen Fällen vollbringen sie wahre Wunder.

Aber es gibt auch eine lange Antwort. Diese Woche veröffentlichten 58 Medien rund um die Welt eine Recherche unter dem Schlagwort «Implant Files». Mit dabei waren auch das Recherchedesk und das Datenteam von Tamedia. Die Ergebnisse zeigen, dass zu viele unausgereifte oder gar gefährliche Produkte auf den Markt kommen. Bei gewissen Implantaten werden die Versuche an ­lebenden Menschen in exotischen ­Ländern gemacht – mit laschen Regeln und wenig Aufsicht. Viele Produkte kommen sehr schnell auf den Markt und müssen dann wegen Fehlern wieder zurückgerufen werden.

Die US-Firma Abbott, früher Thoratec, gehört zu den ganz Grossen unter den Herstellern von Herzunterstützungssystemen, umgangssprachlich als Herzpumpen bezeichnet. Die Firma hat in den letzten sechs Jahren in kurzer Folge drei Implantate für herzkranke Patienten auf den Markt gebracht. Eine Herzpumpe kostet gegen 100'000 Franken, die Vorherrschaft in diesem Markt ist unter den Herstellern hart umkämpft. Ein Rückschlag bei den einen führt zum Aktienhoch bei den anderen. Eine kurze Entwicklungszeit einer Pumpe kann matchentscheidend sein.

Werbung vom Starchirurgen

Die Pumpe «Heartmate PHP» von Thoratec wurde erstmals an Menschen in Paraguay ausprobiert, an drei Patienten. Spätere Versuche fanden in Kolumbien statt. 2015 erhielt die Firma ein Zertifikat für den Verkauf auf dem europäischen Markt.

420 Pumpen waren bereits abgesetzt, als es 2017 zu einem dringenden Rückruf kam. Das Implantat musste verändert werden. In acht Fällen stellte die Pumpe einfach ab, ein Patient starb. Im gleichen Jahr warnte die US-Aufsichtsbehörde FDA auch vor der Pumpe ­«Heartmate II». Beim Kontrollgerät für die Pumpe war es zu 70 Vorfällen gekommen, es gab 19 Verletzte und 26 Tote.

Dann kam das Nachfolgeprodukt, «Heartmate 3». Die klinische Studie fand diesmal in Kasachstan statt. Im März 2018 vermeldete Abbott fantastische Studienresultate, im Mai dann folgte für dieses Implantat eine dringende Warnung. Es komme vor, dass sich ein kleiner Schlauch der Pumpe verdrehe, das könne tödlich sein, warnte der Hersteller die Ärzte – auch in der Schweiz.

Bernhard Bichsel, Leiter der Abteilung Medizinprodukte bei der Heil­mittelbehörde Swissmedic, sagt, dass ­mangelhafte klinische Bewertungen von Medizinprodukten eine grosse Herausforderung seien. «Wir stossen bei Kontrollen immer wieder auf solche Fälle und setzen entsprechende Korrekturmassnahmen durch.» Kurze Studienphasen könnten für gewisse Produkte zwar angemessen sein. «Kritisch ist es dann, wenn der wissenschaftliche Nachweis mit der Anzahl Probanden und der gewählten Dauer für das jeweilige Produkt nicht erbracht werden kann.»

Wenn die Implantate dann auf den Markt gelangen, helfen oft Starchir­urgen bei der Lancierung mit. Insider ­sagen, dass systematisch Medizinkoryphäen für Produktwerbung rekrutiert würden. Die Hersteller würden bewusst bekannte Ärzte wählen, weil diese Meinungsmacher in der Branche seien. Sie brauchten sie als Berater und als Chirurgen, welche die Produkte als Erste einsetzen und dann in Fachzeitschriften positiv beschreiben würden.

Dabei gibt es aber ein Problem: Glaubwürdig sind Experten nur, wenn sie unabhängig sind. Doch in manchen Fällen beziehen die Spezialisten von den Herstellern Berater- oder Referentenhonorare. Manchmal sitzen sie im Beraterstab oder besitzen gar Aktien. So verkündete Medtronic im April 2014, die Herzklappe «3F Enable» zeige in einer Studie «hervorragende Resultate». Untermauert wurde dieser Befund in der Pressemitteilung mit Zitaten des Schweizer Herzspezialisten Thierry Carrel, Chirurg am Berner Inselspital und an der Klinik Beau-Site der Hirslanden-Gruppe. Carrel wurde von Med­tronic bis 2015 bezahlt, als Referent und als Experte an Workshops der Firma – einen Hinweis in der Pressemitteilung gibt es darauf nicht.

Unkritisches Lob im Fernsehen

Vier Monate nach dem Pressetext kam eine Warnung der Firma, die Herzklappe wandere. Ein Jahr später kam der komplette Rückruf. Carrel räumt ein, dass es nötig gewesen wäre, dass der Hersteller die von ihm bezogenen Honorare in der Mitteilung erwähnt hätte. «Ich bin für absolute Transparenz», sagt er. Es seien «in erster Linie» Spesen gewesen, die vergütet worden seien.

Video: So kommt ein Implantat auf den Markt

Der Weg eines Implantats von der Idee bis zur Marktreife – Schritt für Schritt. Video: Sandra Niemann, Grafik: Klaudia Meisterhans

In einem anderen Fall profitiert Carrel direkt vom Verkauf eines Produkts, für das er in der Fachpresse Werbung macht. Diesmal geht es nicht um ein ­Implantat, sondern um eine Flüssigkeit. Er schreibt in einem Fachartikel, er verwende bei Herzoperationen eine Lösung namens Cardioplexol. Das Mittel führt bei offenen Herzoperationen zu einem gewollten Herzstillstand und schützt so den Herzmuskel während des Eingriffs. Die Marke ist im Besitz der Berner Firma Swiss Cardio Technologies AG. Aktionär ist: Thierry Carrel. Deklariert hat er dies im Artikel aber nicht.

Das Entgelt werde durch einen Lizenzvertrag der Universität Bern geregelt, sein Verdienst sei nicht vom Umsatz abhängig, sagt Carrel auf Anfrage. Er liege bei jährlich 1400 Franken. Er gibt zu, dass er bisher zum Teil zu wenig transparent über diese Interessenbindung informiert habe: «Ich werde mich künftig noch akzentuierter dafür einsetzen», sagt Carrel.

Wie unabhängig sind Francesco ­Maisano (l.) und Thierry Carrel (r.)? Fotos: Beat Mathys, Urs Jaudas

Francesco Maisano, Leiter des Herzzentrums am Zürcher Unispital, operierte im Oktober 2017 einem 75-Jährigen ein sogenanntes Cardioband ein – vor laufender Kamera der SRF-Sendung «Puls». Die Erfindung soll helfen, ­undichte Herzklappen zu reparieren. «Mein Gott, mein Gott!», rief Maisano in die Kamera, als es erst nicht klappen wollte. Dann «Wow!» und «Ready, go!».

SRF beschrieb das Cardioband als «die allerneueste Methode». Ein Kollege von Maisano sagte nach der Operation im Studio, das Produkt gebe «garantiert» ein gutes Resultat. Und Maisano selber erklärte vor der Kamera: «Ich glaube, das ist wirklich ein unglaublicher Vorteil für den Patienten.»

70'000 Rückrufe und Warnhinweise



In der Datenbank können aktuell 70'000 Rückrufe und Warnhinweise aus 11 Ländern durchsucht werden. Darunter auch die 6500 Fälle aus der Schweiz. In den nächsten Wochen sollen 26 weitere Länder hinzukommen. Mit der Datenbank sind Patienten in der Lage, abzugleichen, wo ein bestimmtes Produkt bereits vom Markt genommen wurde, und wo nicht. Daran arbeiteten insgesamt 27 Datenjournalisten und Entwickler aus der ganzen Welt, darunter das Datenteam und das Recherchedesk der Redaktion Tamedia. Das Angebot ist vorerst nur auf Englisch verfügbar, soll aber in den nächsten Wochen auf Deutsch erscheinen.

Was weder der Arzt noch SRF im Beitrag erwähnen: Der Uniprofessor hat ein Beratermandat von der Herstellerfirma des Produktes. Es umfasst laut Unispital die Entwicklung der Operationstechnik, die Schulung von Operateuren und eine Qualitätskontrolle. «Die finanzielle Vergütung der Berater­mandate erfolgte aufgrund des Zeitaufwands, unabhängig von der Anzahl durchgeführter Eingriffe», teilt das Spital mit. Ein halbes Jahr vor der Sendung war Maisano noch Aktionär der Her­stellerfirma.

Anwender würden «nachgeschult»

Es stellt sich also die Frage, wie unabhängig das Lob für das Cardioband aus dem Munde des Professors ist. Fünf Wochen nach der Sendung kamen jedenfalls Probleme mit dem Produkt ans Licht. Der Hersteller schickte an alle Spitäler und an Swissmedic eine Warnung. Bei einer «begrenzten Anzahl der Fälle» sei ein «Reissen des Zusammenziehdrahts» des Bandes festgestellt worden. Das Manual werde nun aufdatiert. Alle Anwender würden «nachgeschult».

Neun Wochen später kam der zweite Alarm, da wurden die Ankerschrauben des Cardiobands zurückgerufen. Man habe «eine erhöhte Anzahl von Fällen festgestellt, in denen sich die Anker gelöst haben, mit denen das Band im Herzen verschraubt wird». Zwei Patienten mussten neu operiert werden.

Soll man also dem Arzt trauen, wenn es um Implantate geht? Das Fazit der langen Antwort auf diese Frage lautet: Vertrauen in Implantate ist gut, nachfragen ist besser.

(Redaktion Tamedia)