«Als mein Arzt die Kapsel sah, war er geschockt»

Der Link auf der Website des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic geht beinahe unter. Doch einmal angeklickt, öffnet sich die schier endlose «Liste der Rückrufe und Sicherheitsmitteilungen». Nicht weniger als 6500 Warnungen für ­Medizinprodukte sind hier zu finden, von der banalen Spritze bis zum hochkomplexen Herzschrittmacher.

Zu jeder Warnung gibt der Hersteller eine detaillierte Begründung ab. Teils sind es Bagatellen. Doch oft werden haarsträubende Schäden beschrieben, welche die Produkte bei Patienten verursacht haben. In vielen Fällen rufen die Firmen ihre Geräte zurück.

Die Lektüre der Warnmeldungen ist erschütternd. Denn hinter jeder einzelnen steckt ein menschliches Schicksal. Zum Beispiel das von Anna Gross (Name geändert).

Warnung kam zu spät

«Implantieren Sie die ASR nicht!» Mit einem Ausrufezeichen warnte die Firma DePuy in ihrem Rückruf vom 30. August 2010 vor dem Einsatz ihrer Hüftprothese. Für Frau Gross aus dem Kanton Aargau kam diese Warnung zu spät. 2008 wurden ihr in beide Hüftgelenke eine ASR-Prothese operiert. Kurz darauf hat man das Implantat in Australien vom Markt genommen. Erst im Jahr 2011 informierte DePuy, dass jeder achte Patient derart unter Schmerzen und Problemen beim Gehen litt, dass er erneut operiert werden musste. Jetzt wolle man das Implantat zurückrufen.

DePuy sagt, das Hüftsystem sei nach mehrjährigen Tests von Prüfstellen weltweit freigegeben worden. Die Entscheidung, es freiwillig zurückzurufen, sei «im besten Interesse der Patienten» geschehen.

Drei Jahre später wurde der mittlerweile 71-jährigen Anna Gross das Gelenk wieder herausoperiert: «Als mein Arzt nach dem Eingriff gesehen hat, in welchem Zustand die Kapsel ist, war er geschockt.» Gross kämpfte ­danach noch jahrelang mit gesundheitlichen Problemen.

Das Implantat von Anna Gross: «Die Hüftprothese war teilweise korrodiert. Foto: Redaktion Tamedia

Eine andere Meldung betrifft eine Warnung von Roche vom Juni 2018. Bei ihrer automatischen Insulinpumpe seien «schwerwiegende unerwünschte Ereignisse» aufgetreten. Das Gerät erkennt im Normalfall den Blutzuckerspiegel bei einem Diabetiker und versorgt ihn mit der richtigen Dosis Insulin. Es könnte allerdings «in manchen Fällen» zu Problemen kommen.

Im November 2016 wurde ­Cyrus Alam notfallmässig ins Genfer Universitätsspital eingeliefert. Sein Insulin war in das Gerät ausgelaufen anstatt in sein Blut. Sein Körper reagierte mit einem Schock. Die Ärzte entdeckten den Fehler gerade rechtzeitig und retteten ihm das Leben. Roche schrieb dem 40-Jährigen, es handle sich um einen Anwendungsfehler. Und: Man habe das Gerät inzwischen verbessert.

Die Insulinpumpe von Cyrus Alam: Das Insulin lief in der Pumpe aus. Der Körper des Patienten reagierte mit einem Schock. Foto: Tamedia

Das Datenteam und das Recherchedesk von Tamedia haben in den letzten Monaten die Sicherheitsmeldungen und Rückrufe in der Swissmedic-Datenbank analysiert. Neben der Menge von Meldungen fiel auf, dass die Anzahl Warnungen in den letzten zehn Jahren zugenommen hat. 2006 wurden monatlich 18 Meldungen gemacht. 2018 sind es pro Monat durchschnittlich 59 Warnungen und Rückrufe.

Hochgeschnellt ist die Zahl der Meldungen nicht nur bei den absolut lebenswichtigen, sogenannten aktiven Implantaten wie Herzschrittmachern, sondern auch bei den inaktiven Implantaten, die die Lebensqualität verbessern. Dazu gehören Knie- und Hüftprothesen. In diesen beiden Kategorien meldeten die Hersteller im Jahr 2006 insgesamt nur 16 Sicherheitsprobleme, letztes Jahr waren es 99. Das ist eine Zunahme um das Sechsfache.

Medizinprodukte und Implantate haben fraglos schon Abertausenden von Menschen das Leben gerettet. Der grösste Teil funktioniert tadellos und steigert die Lebensqualität und -erwartung ihrer Besitzer. Aber die grosse und steigende Anzahl von Rückrufen und Warnungen wirft Fragen auf. Sind diese Produkte sicher genug? Funktioniert die Qualitätskontrolle?

Laut dem Schweizer Branchenverband Swiss Medtech liegt der Anstieg schlicht daran, dass mehr Medizinprodukte zum Einsatz kämen. Die Gesellschaft werde älter, die Ansprüche an Mobilität bis ins hohe Alter stiegen, und der technische Fortschritt ermögliche es, diesen Wünschen mit immer mehr ­Medizinprodukten Rechnung zu tragen. «Damit geht einher, dass die Anzahl besagter Meldungen in absoluten Zahlen heute höher ist als vor zehn Jahren», sagt der Verband.

Wenn es heute im Vergleich zu 2006 sechsmal mehr Warnhinweise und Rückrufe gibt für medizinische Implantate, sind demnach tatsächlich auch sechsmal so viele Produkte in der Schweiz im Umlauf?

Nachbesserungen sind angestiegen

Es sind Zweifel angebracht. Ein Blick in das Schweizerische Implantat-Register legt offen, dass bei den Hüft- und Knie­implantaten die Anzahl der Eingriffe seit 2012 nur leicht angestiegen ist: von 36'000 auf 39'000 Eingriffe pro Jahr. Der Anstieg bei den über 65-Jährigen ist dabei nicht grösser als beim Rest der Bevölkerung.

Eine ganz bestimmte Kategorie von Operationen steigt seit 2012 hingegen steiler an als alle anderen: diejenige der sogenannten Nachbesserungen. Die erneuten operativen Eingriffe sind nötig, weil Implantate zum Beispiel verrutscht sind. Das ist der häufigst genannte Grund. Andere Ursachen sind: Infektionen oder Metallvergiftungen. 2012 wurden 3700 Nachbesserungen durchgeführt; 2016 fanden nach neuesten Zahlen 4600 solcher Eingriffe statt – ein Anstieg um 20 Prozent.

Die Schweizer Herstellerin von Medizinprodukten mit den meisten Rückrufen und -sicherheitswarnungen seit 2008 ist die Mathys aus Bettlach SO. Sie gibt einen weiteren Grund an, warum die Hinweise zunehmen würden: Die Meldeanforderungen seien gestiegen. Hersteller seien sensibilisiert und würden schneller Sicherheitsmeldungen ausstellen als früher.

Mangelhafte klinische Tests

Ein Blick in die Swissmedic-­Datenbank zeigt ein anderes Bild. Die ersten Warnungen in der Liste datieren von Ende 2005. Zu dieser Zeit sind viele harmlos, es geht beispielsweise um Tippfehler auf Verpackungsbeschriftungen. Doch je weiter man sich durch die Liste der 6500 Meldungen in die Gegenwart arbeitet, desto schwerwiegender werden die Mängel: falsch dosierende Insulinpumpen oder Prothesen, die sich auflösen. Von der Firma Mathys betreffen die neuesten Meldungen Hüftgelenkschalen, die brechen und verstärkende Elemente der Kniegelenke, die bei einigen Patienten entfernt werden mussten, was zu «ausgedehntem Knochenverlust» geführt hat.

Klar ist auch, dass längst nicht alle Probleme mit Medizinal­produkten gemeldet werden. Swissmedic führt regelmässig Stichproben durch bei Herstellern, Spitälern und Bewilligungsstellen. Die Behörde findet dabei laufend problematische Produkte, die nicht gemeldet wurden.

Im ersten Halbjahr 2018 hat die Heilmittelbehörde in 46 Fällen Massnahmen getroffen.

Dank einer Anfrage aufgrund des Öffentlichkeitsgesetzes hat das Recherchedesk die Resultate der jüngsten Kontrollen von Swissmedic erhalten. Allein im ersten Halbjahr 2018 hat die Heilmittelbehörde in 46 Fällen Massnahmen getroffen. Es ging dabei um mangelhafte klinische Bewertungen von Implantaten oder um unsteril verpackte Hüftprothesen. Die Kontrolleure trafen zudem auf Produkte, die keine CE-Marke (Communauté Européenne) hatten, also gar nicht auf dem Markt hätten sein dürfen. Das betraf ein Gerät für Knieoperationen oder auch ein Knochenersatzprodukt.

Im Januar enthüllte das Recherchedesk einen Skandal um rostige Kanülen in den Unispitälern Basel und Zürich, die ebenfalls nicht gemeldet wurden. Auch das hatten Kontrollen der Swissmedic ans Licht gebracht. Ausgelöst hatte sie die Meldung eines Whistleblowers bei den Behörden.

Die Schwachstelle im System

Im Gegensatz zu Arzneimitteln werden Medizinprodukte ohne offizielle Prüfstempel verkauft. Die Produktsicherheit liegt in der Verantwortung der Hersteller. Private Prüffirmen stellen die Zertifikate aus. Sie müssen garantieren, dass keine ungenügend getesteten Implantate auf den Markt kommen. Gleichzeitig stecken die Prüfstellen in einem Interessenkonflikt. Sie werden von den Herstellern bezahlt. Beurteilen sie Produkte zu streng, kann das schädlich sein fürs Geschäft.

Kontrolliert werden diese Prüffirmen vom Staat. Und genau da liegt die Schwachstelle des Systems. Bernhard Bichsel, Leiter der Abteilung Medizin­produkte bei Swissmedic, sagt: «Um die Qualität der Konformitätsbewertungsstellen sicher­zustellen, braucht es starke staatliche Aufsichtsorgane.» Die aktuell 22,9 Vollzeitstellen der Kontrolleure von Swissmedic reichen bei weitem nicht aus. Sie müssen nicht nur die Prüfstellen, sondern auch 1350 Med-Tech-Firmen und Hunderte Spitäler und Kliniken inspizieren. Bichsel sagt: «Wir tun, so viel wir können, aber es fehlt das Personal für noch mehr Kontrollen.»

Kontrollen reichen nicht aus

Seit Sonntag veröffentlicht ein Konsortium von Journalisten weltweit unter dem Stichwort Implant Files immer neue ­Fälle und Zahlen von Medizinprodukten und Implantaten, die grössten Schaden angerichtet haben. Gerade die schnelle Bewilligung führt immer wieder zu Problemen, etwa im Fall der Firma Ranier Technology und deren künstlicher Bandscheibe, über welche diese Zeitung am Dienstag berichtet hat.

Während der Recherchen stiessen die Journalisten immer wieder auf einen verblüffenden Umstand: Niemand weiss so genau, was in diesem Markt geschieht. In der Schweiz kennen die Behörden jedes Auto oder Motorrad, das sich im Verkehr befindet, bis zum Halter, zur PS-Zahl und sogar zur Lackfarbe. Aber bei vielen lebenswichtigen Medizinprodukten haben die Behörden keine Ahnung, wie viele dieser Geräte und welche Gerätemodelle im Umlauf sind.

Video: So kommt ein Implantat auf den Markt

Der Weg eines Implantats von der Idee bis zur Marktreife – Schritt für Schritt. Video: Klaudia Meisterhans, Sandra Niemann

Bernhard Bichsel von Swissmedic sagt: «Es gibt heute keine europäische oder schweizerische Datenbank, in der alle in Verkehr gebrachten Produkte aufgeführt sind.» Entsprechend kann die Behörde auch nicht sagen, woher der plötzliche Anstieg bei den Meldungen herrührt.

Wissen müssten es die Prüfstellen. Die beiden Schweizer Stellen heissen Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme sowie Quality Service, beide mit Sitz im Kanton Bern. Auf die Frage, wie viele Medizinprodukte die Unternehmen jährlich zertifizieren, bekommt man als Antwort: «Geschäftsgeheimnis». Dasselbe gilt auch für Fragen nach Produkten, die bei der Zertifizierung durchgefallen sind: «Geschäftsgeheimnis». Tatsächlich schliessen die Prüfstellen mit den Herstellern Geheimhaltungsverträge ab.

Bereits vor der Publikation der Implant Files stand die Med-Tech-Branche im Zentrum mehrerer Skandale. Es kam etwa zu Metallvergiftungen durch Hüftimplantate. Der Fall, der am meisten Empörung auslöste, war jener um Brustimplantate des französischen Herstellers PIP. Viele Implantate rissen und gaben Silikon in den Körper ab. Die Firma hatte zuvor Hunderttausende Implantate verkauft. Da war die Europäische Union gezwungen, Bewilligungen strenger zu regulieren. Geplant ist, die Neuregelung bis 2020 umzusetzen. Doch bereits ist die Rede von grosszügigen Übergangsfristen. So bleiben zum Beispiel Produkte, die bis 2020 nach altem Recht zertifiziert wurden, noch bis ins Jahr 2024 gültig.

Private bleiben zuständig

Die Schweiz ist dabei, diese Verschärfungen nachzuvollziehen. Ende Jahr will der Bundesrat die Revision des Heilmittelgesetzes ans Parlament übergeben. Das Bundesamt für Gesundheit pocht auf ein beschleunigtes Verfahren, damit das Gesetz von beiden parlamentarischen Kammern noch in der Frühjahrssession behandelt wird.

Die Verschärfung sieht mehr Kontrollen und eine europaweite Datenbank für Medizinprodukte vor, wobei die Behörden auch dann keine Kenntnis haben werden, welche Patienten Implantate erhielten. Der Bundesrat zweifelt in der Vernehmlassung gar offen an, ob damit eine funktionierende Marktüberwachung möglich und finanzierbar ist. Die Kontrollbehörde Swissmedic verlangt für mehr Kontrollen eine Aufstockung auf 50 Vollzeitstellen.

Das Kernproblem behebt die Verschärfung nicht: Private Firmen bleiben für die Bewilligung von Implantaten und anderen Medizinprodukten zuständig.

Dass die EU und die Schweiz die Kontrolle über die Bewilligung der lebenswichtigen Implantate weiterhin an Private delegiert, ist nach Aussagen von EU-Parlamentariern das Resultat von starkem Lobbying durch die Med-Tech-Branche. Die deutsche Sozialdemokratin Dagmar Roth Behrendt war von 2007 bis 2014 im EU-Parlament und hat die Gestaltung der neuen Medizinprodukteverordnung hautnah miterlebt.

In einem Interview mit der BBC erzählt sie, wie nach und nach Paragrafen gekippt oder verwässert wurden – zugunsten wirtschaftlicher Interessen, zuungunsten von Patienten. Die ­rigorose Reform der Prüfstellen sei ausgeblieben. Roth Berendts Fazit: «Das Lobbying der europäischen Hersteller war etwas vom Dunkelsten, was ich in meiner Zeit in Brüssel erlebt habe.»

70'000 Rückrufe und Warnhinweise



In der Datenbank können aktuell 70'000 Rückrufe und Warnhinweise aus 11 Ländern durchsucht werden. Darunter auch die 6500 Fälle aus der Schweiz. In den nächsten Wochen sollen 26 weitere Länder hinzukommen. Mit der Datenbank sind Patienten in der Lage, abzugleichen, wo ein bestimmtes Produkt bereits vom Markt genommen wurde, und wo nicht. Daran arbeiteten insgesamt 27 Datenjournalisten und Entwickler aus der ganzen Welt, darunter das Datenteam und das Recherchedesk der Redaktion Tamedia. Das Angebot ist vorerst nur auf Englisch verfügbar, soll aber in den nächsten Wochen auf Deutsch erscheinen.

Recherchehinweise an: recherchedesk.ch

(Redaktion Tamedia)