Pandemie und Protest in Bangkok – Thailand fällt in den Lockdown zurück Im Ferienland breitet sich die Delta-Variante rasant aus, die Wut auf die Regierung wächst. David Pfeifer aus Bangkok

Langes Warten für den Piks: Impfstation in Bangkok, wo AstraZeneca verabreicht wird. Fotos: Getty Images

In Bangkok wurde schon gefeiert, als es in Europa noch Lockdowns gab. Die Kinos waren geöffnet, die Bars und die Clubs ebenso. Das Leben war wieder angelaufen, nach einem harten Lockdown, der das Land vom März bis in den Herbst nahezu seuchenfrei gehalten, die Wirtschaft aber schwer geschädigt hatte. Immerhin, wenn man in Bangkok mit Musikerinnen, Barbetreibern oder Hotelbesitzerinnen sprach, war die einhellige Meinung, dass die Opfer sich gelohnt hatten – es gab im gesamten ersten Pandemiejahr keine 100 Todesfälle.

Dann kam die Delta-Variante, die man vor zwei Monaten noch nicht so nannte, und innerhalb weniger Tage waren die Spitäler überlastet, die Ansteckungs- und Sterbezahlen schossen in die Höhe.

Vom März bis zum vergangenen Juliwochenende stieg die Zahl der Infektionen von insgesamt etwa 28’000 auf 317’000. Die Todeszahlen nahmen von 94 auf etwa 2800 zu. Die Massagesalons, die Kampf-Arenen, die Kinos, die Restaurants sind geschlossen. Seit Dienstag herrscht totale Ausgangssperre ab 21 Uhr, ausser für medizinisches Personal. Bangkok ist lahmgelegt. Einheimische sagen, die Stadt liege da wie tot.

«Zuerst beschuldigte die Regierung die Ausländer, das Virus eingeschleppt zu haben, dann die Gastarbeiter aus Burma.» Vertreter der Demokratie-Bewegung Thailands

Die «Bangkok Post» veröffentlichte Anfang der Woche einen Bericht des Thailand Development Research Institute (TDRI), in dem der Regierung deutlich ein Missmanagement in der Pandemie bescheinigt wird. «Thailand hat die erste Welle erfolgreich kontrolliert, dank der harten Arbeit der medizinischen Gemeinschaft und der Kooperation der Bürgerinnen und Bürger – auch wenn es zulasten der Wirtschaft ging.»

Um 6,1 Prozent verringerte sich das Wachstum im vergangenen Jahr, der stärkste Rückgang seit der asiatischen Wirtschaftskrise 1998. Der erste Erfolg habe der Regierung die Chance gegeben, sich auf die zweite Welle vorzubereiten – doch diese Chance wurde vertan, wie das TDRI feststellt.

Nachdem die neuen Einschränkungen immer weiter verschärft werden, wird spekuliert, dass die Regierung diese zum Selbstzweck einsetze. «Die Regierenden mögen den Ausnahmezustand, weil man dann auch nicht demonstrieren darf», erklärte ein Vertreter der Demokratie-Bewegung auf Anfrage. «Zuerst haben sie die Ausländer beschuldigt, das Virus einzuschleppen, dann die Gastarbeiter aus Burma.»

Die autokratische Regierung unter Premierminister Prayut Chan-o-cha, einem ehemaligen General, muss sich seit etwa einem Jahr mit Demonstrationen für echte freie Wahlen und Demokratie auseinandersetzen. Diese Proteste gehen nun trotz pandemiebedingter Versammlungsverbote weiter. Selbstverständlich wird mit Mundschutz demonstriert. Der Groll der Bevölkerung wächst.

Sinovac-Impfstoff schützt ungenügend

Bereits am Montag wurde ein Foto durch die sozialen Medien gereicht, das Offiziere am Flughafen Suvarnabhumi zeigt, in dem die Duty-Free-Geschäfte seit Wochen geschlossen sind. Die Armeeangehörigen sollten angeblich in die USA geflogen werden, um dort mit einem mRNA-Vakzin geimpft zu werden.

Zum Hintergrund: Die thailändische Regierung hatte sich frühzeitig festgelegt, die Impfkampagne im Land vorwiegend mit Sinovac-Produkten aus China zu bestreiten. Doch abgesehen davon, dass die Impfkampagne schleppend läuft, scheint sich nun herauszustellen, dass die chinesischen Vakzine nicht ausreichend gegen die Delta-Variante schützen. Einige Mitarbeiter des Gesundheitswesens haben sich trotz Impfung mit Sinovac angesteckt, nun soll die zweite Dosis mit AstraZeneca bestritten werden. Die USA senden zudem Biontech/Pfizer-Impfstoff, um zumindest Ärzte und Pflegekräfte wirksam immunisieren zu können.

Lockdown gegen die Delta-Variante: Wenig Verkehr und Leben auf den Strassen von Bangkok. Foto: AFP

Generalleutnant Kongcheep Tantravanich, Sprecher des Verteidigungsministeriums, dementierte die Gerüchte über die Impfreise der Armee umgehend im Onlinemagazin «Khaosod»: Die 114 Offiziere «wurden alle in Thailand geimpft und sind nach der Ankunft in Quarantäne gegangen». Sie seien zum jährlichen Cobra-Gold-Training in die USA geflogen.

Da Thailands Regierung aus einer Junta hervorgegangen ist, richtet sich der Unmut gegen die Armee und den Ministerpräsidenten Prayut Chan-o-cha. Dieser hatte am Wochenende immerhin bekannt gegeben, dass er drei seiner Monatsgehälter spende, um bei der Covid-19-Bekämpfung zu helfen. Einige Minister folgten seinem Beispiel.

Auf Phuket dürfen Geimpfte und Getestete, ohne zweiwöchige Quarantäne, die Inseln besuchen.

Der Ministerpräsident ist derzeit in einer selbst auferlegten Quarantäne, nachdem er bei der Wiedereröffnung der Ferieninsel Phuket mit einer Person Kontakt hatte, die später positiv auf Corona getestet worden war.

Auf Phuket läuft seit Anfang Juli das sogenannte Sandbox-Programm, das es Geimpften und Getesteten erlaubt, die Inseln zu besuchen, ohne vorher die staatlich vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne einzuhalten. Man hofft auf die Wiederbelebung des Tourismus, nachdem die Insel ein Jahr lang fast gespenstisch leer war. Und nach den zwei Wochen auf Phuket darf man auch frei weiterreisen nach Bangkok.

In Bangkok ist ausser den Fahrern, die bestelltes Essen ausliefern, abends kaum jemand auf den Strassen. An ihren grünen Jacken erkennt man, dass sie für den Onlinedienstleister Grab arbeiten, was auf Deutsch so viel bedeutet wie schnappen oder ergreifen. In einer sogenannten Super-App sind Mitfahr-, Bringdienst- und Autoverleihservice vereint. Das Unternehmen ist einer der wenigen Gewinner der Pandemie und will noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Aber für die vielen Klein- und Kleinstunternehmer, die das Seuchenjahr gerade so überlebt haben, könnten die neuen Massnahmen das Aus bedeuten.

