A wie Atom hat Zukunft

Von 2019 zu 2020 – wechselt bei der Jahreszahl die Zehnerstelle, ist das etwas Besonderes: Es ist der Moment, wenn eine Dekade fassbar wird. Der «Bund» wirft in einer mehrteiligen Serie einen Blick zurück ins Jahr 2009: Was hat die Bernerinnen und Berner damals umgetrieben? Was haben sie sich von der Zukunft erhofft? Was wurde ihnen versprochen? Vieles ist anders gekommen als damals erwartet.