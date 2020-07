Tesla-Knowhow für Zürcher Microlino

«Better urban lifestyle» Infos einblenden

Die Micro Mobility Systems entwickelt innovative, urbane Mobilitätslösungen für Kinder und Erwachsene. Ihr Ziel ist es, mit ihren Produkten zu einem «better urban lifestyle» beizutragen. Micro hat 1999 den ersten faltbaren Tretroller auf den Markt gebracht, der sich millionenfach verkaufte. Zudem wurden Kooperationen mit unterschiedlichen internationalen Marken eingegangen, darunter ein E-Scooter in Zusammenarbeit mit Mercedes und ein fahrbarer Koffer mit der Marke Samsonite. Micro wurde 1996 von Wim Ouboter in Küsnacht bei Zürich gegründet und ist seither familiengeführt. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in 80 Ländern und in über 6000 Geschäften. Im Jahre 2015 wurde die Entwicklung des Elektroautos Microlino gestartet und wird von Wim Ouboter’s beiden Söhnen Oliver und Merlin geleitet. 2020 wurde Micro von «FastCompany» als eine der «Most Innovative Companies 2020» in Europa ausgezeichnet.