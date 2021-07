Automarken in Liedtexten – Tesla chancenlos gegen Mercedes Automarken in Liedtexten sind nichts Neues. Doch dass immer mehr Autos in Liedern vorkommen, hat einen besonderen Grund. Dieter Liechti

Das Vergleichsportal Uswitch wollte wissen: Welche Automarke kommt am häufigsten in Liedern vor? Grafik: Uswitch

Welche Automarke wird am häufigsten in Liedtexten erwähnt? Dieser Frage ging das britische Vergleichsportal Uswitch in Zusammenarbeit mit der Musikdatenbank Lycris.com nach. Danach liegt Mercedes-Benz mit 16’415 Erwähnungen auf Platz 1. Mit deutlichem Abstand (9546) folgt Lamborghini an zweiter Stelle, gefolgt von Bentley (8474). Ferrari belegt den vierten Rang (7212), dahinter kommen Porsche (6874), BMW (5807), Audi (4056), Honda (3608), Tesla (3316) und Rolls-Royce (2556).

Dass besonders teure Marken das Ranking anführen, hat nach Analyse von Uswitch besonders mit der Affinität von Rappern zu solchen Fahrzeugen zu tun. Da Luxusfahrzeuge als Ausdruck von Reichtum, Macht und Ruhm gelten, werden sie in Liedtexten oft erwähnt. So nennt der deutsche Rapper Kollegah Mercedes-Benz gleich in 33 Liedern. Natürlich tragen auch Kultsongs wie Janis Joplin «Mercedes Benz», The Eagles «Hotel California» oder «You Get What You Give» von New Radicals zum guten Abschneiden von Mercedes bei. (SP-X)

Fehler gefunden?Jetzt melden.