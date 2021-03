Bettler der besonderen Art – «Terror vor dem Impfzentrum» Regelmässig tauchen bei den Impfzentren unangemeldet Leute auf, die gern eine Impfung hätten. Das Problem der überzähligen Dosen ist knifflig. Neu ist die Polizei Teil der Lösung. Dölf Barben

Was, wenn es am Ende des Tages nicht aufgeht und einige Spritzen übrig sind? Abnehmer gäbe es genug. Foto: Beat Mathys

«Es bringt nichts, vors Impfzentrum zu kommen und Terror zu veranstalten. Solche Leute werden konsequent abgewiesen.» Dieser Satz steht in einem Facebook-Eintrag, den Enea Martinelli am Wochenende veröffentlicht hat. Martinelli ist Chefapotheker der Spitäler Frutigen, Meiringen, Interlaken (FMI) AG und ist zuständig fürs Impfzentrum Interlaken.

Gibt es somit tatsächlich so etwas wie Impfbettler, die unangemeldet beim Impfzentrum auf dem Areal des ehemaligen Mysteryparks auftauchen und auf ein Wunder hoffen? Und ist es so schlimm, dass man von Terror reden muss? Er habe vielleicht etwas drastische Worte gewählt, sagt Martinelli. Aber regelmässig kreuzten Leute beim Zentrum auf, um nach Impfdosen zu fragen. «Wir haben tatsächlich ein Problem.» Allerdings gebe es auch eine Lösung dafür, sagt der ehemalige Grossrat, der bis 2018 die BDP des Kantons Bern präsidierte.

Und dann sind vier überzählig

Aber warum kommt jemand überhaupt auf die Idee, um Impfdosen zu betteln? Der Impfstoff werde in Ampullen geliefert, aus denen eine gewisse Anzahl Dosen abgezogen werden können, erklärt Martinelli. Sind an einem bestimmten Tag 80 Personen angemeldet für eine Impfung, müssen beim Pfizer/Biontec-Impfstoff zwölf Ampullen angebrochen werden – was 84 Dosen ergibt. Am Abend sind somit vier übrig.

Dass es meistens überzählige Dosen gibt, liegt auf der Hand, und es ist entsprechend bekannt. Ausser von den Leuten, die beim Zentrum vorbeischauten, werde er auch sonst immer wieder auf diese Restdosen angesprochen, sagt Martinelli. Eben habe ihn ein Mann um eine Impfdosis für seine Frau gebeten, weil sie in der Dienstleistungsbranche ziemlich exponiert sei. «Zahnärzte sind auch exponiert und dürfen noch nicht impfen» – das sei dann die Antwort, die er gebe.

Oder kürzlich habe ihn ein Geschäftsmann gleich mehrmals angerufen, weil er ins Ausland reisen müsse. Es seien anstrengende Diskussionen, sagt Martinelli. «Gerade wenn es sich um Leute handelt, die man gut kennt – und hier kennt ja jeder jeden.»

Eines hat höchste Priorität

Aber was geschieht denn nun mit den überzähligen Dosen? Man führe mit Hausärztinnen und Hausärzten eine Warteliste, sagt Martinelli. Darauf stehen etwa Personen der Impfgruppe A, die es verpasst haben, sich anzumelden, oder denen die Anmeldung nicht gelang. Oder es stehen Personen darauf, welche als Hochrisikopatienten eingestuft sind. «Es sind Leute, die wir in einer halben Stunde aufbieten können», sagt Martinelli. Denn eines habe höchste Priorität: «Wir wollen restlos alle Dosen verwenden.»

Und das passiere auch. Darum, sagt der Chefapotheker, ärgere er sich masslos über Gerüchte, wonach im Impfzentrum Interlaken jeweils lieber Impfdosen weggeworfen würden, statt noch Leute aufzubieten. «Das ist einfach nicht wahr», sagt Martinelli. Vermutlich würden solche Gerüchte von Leuten verbreitet, die abgewiesen worden seien.

Die Impfbettelei ist aber kein Berner Oberländer Problem. Eine Anfrage beim Impfzentrum Burgdorf zeigt, dass auch hier «laufend Leute aufs Geratewohl vorbeispazieren» und nach Impfdosen fragen. Dies sagt der Arzt Herbert Dusch, administrativer Leiter des Zentrums. Sämtliche solche Anfragen würden abgelehnt, sagt er. Auch in Burgdorf gibt es aber eine Warteliste mit Personen der freigegebenen Impfgruppen A und B, die aufgeboten werden können. In einzelnen Fällen sei es schon vorgekommen, dass kurzfristig niemand zur Verfügung stand und – weil man keine Dosen wegwerfen wollte – sonst jemand berücksichtigt wurde. In Burgdorf waren überzählige Dosen zunächst an exponiertes Spitalpersonal verimpft worden oder in Absprache mit Hausärzten an Hochrisikopatienten.

Am Ende kommt die Polizei

Offensichtlich ist Impfbettelei überall verbreitet, wo es Impfzentren gibt. Direktanfragen gebe es ab und zu, sagt Gundekar Giebel, Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion. Dies sei ihm von mehreren Zentren bestätigt worden. «Solche Anfragen werden alle höflich abgewiesen», sagt er. Gleichzeitig entspreche es der «klaren Strategie des Kantons», dass keine Restdosen weggeworfen werden. Davon gebe es täglich im Maximum ein paar wenige Dutzend, sagt er. Damit sei bisher Spitalpersonal bedient worden oder Personen in Altersheimen in der Nähe der Zentren.

Seit wenigen Tagen ist vom Kanton gewissermassen eine weitere Möglichkeit freigeschaltet worden: Falls es keine andere Lösung gibt, können Impfzentren laut Giebel die Kantonspolizei aufbieten. Dann kommen innerhalb von 60 Minuten Polizistinnen oder Polizisten vorbei – die bereit sind, einen Hemdsärmel hochzukrempeln.