Autofahren in der Stadt – Tempo 30 setzt sich in Europa durch Schweizer Städte verlangsamen den Verkehr. Damit folgen sie dem internationalen Trend. Doch gibt es auch Widerstand. Die Übersicht. Simon Widmer

Auch in der Schweiz ist Tempo 30 auf dem Vormarsch. Im Bild eine Testzone in Lausanne, wo ab September die reduzierte Höchstgeschwindigkeit ab 22 Uhr auf fast allen Strassen gilt. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Mehr Sicherheit, geringere Abgasbelastung, besserer Verkehrsfluss, ruhigere Strassen: Die Argumente für Tempo 30 innerorts verfangen zunehmend. Die Stadt Zürich will bis frühestens 2030 flächendeckend die reduzierte Höchstgeschwindigkeit einführen. Auf fast allen Strassen müssten Autofahrerinnen und -fahrer dann das Tempo drosseln. In Winterthur soll bis 2040 auf dem ganzen Stadtgebiet Tempo 30 gelten, mit ganz wenigen Ausnahmen. In Lausanne gilt ab September dieses Jahres praktisch auf allen Strassen ab 22 Uhr Tempo 30.

Politisch ist das Verlangsamen des Verkehrs umstritten. In Städten wie Bern, Basel oder Zug, die Tempo 30 ausgeweitet haben, gab es teilweise heftigen Widerstand von bürgerlicher Seite und der Autolobby. Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) hat bereits angekündigt, gegen die Pläne in ihrem Kanton anzukämpfen. Die flächendeckende Tempolimite würde den öffentlichen Verkehr verlangsamen und zu mehr Lärm in den Quartieren führen, sagte sie dem «Tages-Anzeiger».