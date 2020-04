Berner Beizen nach Corona – Teileröffnung bereitet Wirten Sorgen Ein Start mit Auflagen rechnet sich für die Stadtberner Wirte kaum, wie eine Umfrage zeigt. Ohne Mieterlass sehen sie schwarz. Bernhard Ott , Theepan Ratneswaran

Rajkumar Rochemuttu möchte seine Restaurants – wie hier das Okra in der Lorraine – so rasch wie möglich wieder eröffnen. Foto: Ruben Wyttenbach

Der Wirteverband drückt aufs Tempo: Gastrosuisse fordert eine «rasche Rückkehr in den Betrieb», wie es in einer Mitteilung heisst. Und auch Tobias Burkhalter, Präsident von Gastro Stadt Bern und Umgebung, hält eine «baldige Teilöffnung» für wichtig, wie er sagt. In dem von ihm betriebenen Traditionslokal Della Casa in der oberen Altstadt kann er es sich «durchaus vorstellen», auch bei reduziertem Betrieb kostendeckend zu arbeiten. Allerdings, so fügt er hinzu, «muss jeder Gastronom selber rechnen, ob es rentabel ist oder nicht».