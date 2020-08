Halbfinal in Lexington – Teichmann glänzt in der Tennis-Blase Die Bielerin hat in Lexington erstmals einen Halbfinal eines Hartplatzturniers der WTA-Tour erreicht. Serena Williams verpasste das Duell mit ihr. René Stauffer

Leiden bis zum Ende: Jil Teichmann liegt nach einem ihrer sechs vergebenen Matchbälle auf dem Rücken. Foto: Dylan Buell (Getty Images)

In einem normalen Tennisjahr wäre Jil Teichmann, nach Belinda Bencic die zweitbeste Schweizerin, gar nicht am neuen WTA-Turnier in Lexington angetreten. Da hätte die Sandspezialistin aus Biel vergangene Woche das Turnier in Palermo bestritten und wäre dann nach Prag gereist – zwei Turniere, die sie im vergangenen Jahr beide gewinnen konnte.

«Weil wegen Corona in den Jahren 19/20 nur das bessere Turnier für die Weltrangliste zählt, wenn man es zweimal bestritten hat, hätten mir Prag und Palermo gar nichts gebracht», erklärt die 23-Jährige ihre Turnierplanung. Sie war mit tiefen Erwartungen in den Bundesstaat Ohio gereist – und steht nun erstmals an einem Hartplatzturnier in den Halbfinals, als einzige Europäerin neben drei US-Spielerinnen.

Die Linkshänderin (WTA 63) schlug nach der Qualifikantin Anna Kalinskaya und der Kasachin Yulia Putinzewa auch die junge Kalifornierin Cici Bellis, alle ohne Satzverlust. Vieles deutete danach auf einen Halbfinal gegen Serena Williams hin, doch das erste Treffen Teichmanns mit der Amerikanerin platzte. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin scheiterte trotz klarer Führung 6:1, 4:6, 6:7 an Shelby Rogers (WTA 116), die nur dank einer Wildcard ins Feld gekommen war.

Fehlstart in den Tennissommer: Serena Williams unterliegt in Lexington im Viertelfinal Shelby Rogers. «Ich machte eine Unmenge von Fehlern und kann viel besser spielen», kommentierte sie. Foto: Dylan Buell (Getty Images)

Die Top 50 für Teichmann in Reichweite

Teichmann musste gegen Bellis härter kämpfen, als es das Resultat (6:2, 6:4) ausdrückt. Im zweitletzten Game, das 26 Punkte umfasste, vergab sie als Aufschlägerin sechs Matchbälle und wurde noch gebreakt. «Da zeigten sich meine Nerven und ich begann, zu viel nachzudenken», sagt sie. «Deshalb bin ich glücklich, doch noch in zwei Sätzen durchgekommen zu sein.»

Sie trifft am Samstag (ab 17 Uhr MEZ) erstmals auf Shelby Rogers; den zweiten Halbfinal bestreiten Jennifer Brady und Coco Gauff, zwei andere Amerikanerinnen. Die Turniersiegerin erhält 25’000 Dollar Preisgeld und 280 WTA-Punkte. Damit würde Teichmann erstmals in die Top 50 vorstossen.

Lexington ist das erste Turnier der WTA-Tour in den USA seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Gespielt wird ohne Zuschauer und mit reduziertem Personal auf dem Court, die Spielerinnen bewegen sich in einer Blase. «Ich freute mich einfach, wieder ein Turnier spielen zu können», sagte Teichmann. «Wir respektieren die Regeln, halten Abstand und bewegen uns nur in unserer Blase. Das funktioniert gut, ich kann nicht klagen.» Ungewohnt sei es zwar schon, ohne Publikum zu spielen, «aber im Gegensatz zu Serena Williams spiele ich ja ohnehin meistens nur auf kleineren Courts».

Die in Spanien zur Welt gekommene Teichmann, die ihre Trainingsbasen in Biel und Barcelona hat, freute sich, endlich auch auf Hartplatz glänzen zu können. «Mein Spiel auf Sand ist viel natürlicher, auf diesem Belag wuchs ich auch auf. Es brauchte viele Stunden harter Arbeit mit meinen Coachs, um mein Spiel auf Hardcourts zu finden.» Trainiert wird sie von zwei ehemaligen spanischen Tourspielern – Alberto Martin und Arantxa Parra Santonja, von der sie in Ohio begleitet wird. Von Lexington aus geht es für Teichmann nach New York, wo erst das aus Cincinnati verlegte WTA-Turnier stattfindet (ab 21. August), ehe an gleicher Stelle das US Open steigt.