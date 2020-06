Gurtenbahn fällt am Samstag aus – Technischer Defekt in Wabern Wie Bernmobil mitteilt, kann die Gurtenbahn am Samstag den Betrieb nicht aufnehmen.

Die Gurtenbahn läuft am Samstag nicht. Andreas Blatter

Die Gurtenbahn kann am (morgigen) Samstag noch nicht ihren Betrieb wieder aufnehmen. Ein technischer Defekt verhindert das, wie Berns städtische Verkehrsbetriebe Bernmobil am Freitag per Twitter mitteilten.

Eventuell werde die Bahn auch am Sonntag nicht fahren, heisst es weiter. Wer auf den Berner Hausberg will, kann aber in einen Ersatzbus steigen. Allerdings wird dieser Bus keine Fahrräder transportieren, mit denen viele Biker vom Gurten aus zu Tal sausen.

Am Samstag hätte die Gurtenbahn – wie viele andere Bahnen auch – nach coronabedingtem Stillstand ihren Betrieb wieder aufnehmen sollen.

( cse, SDA )