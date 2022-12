Tipps für Weihnachtsgeschenke, Teil 2 – Technik-Ideen fürs Outdoor-Abenteuer E-Reader, Alleskönner-Rucksack und Kopfhörer: Im zweiten Teil unserer Tipps für Gadgets geht es um Hilfsmittel für den Ausseneinsatz. Matthias Schüssler Rafael Zeier

Tausende Bücher überall dabei

Auch schwere Lektüre trägt digital nicht auf: Das Tolino-Lesegerät ist mit 232 Gramm so schwer wie ein Taschenbuch. Foto: PD

Eine Allianz der Buchhändler aus dem deutschsprachigen Raum tritt mit den Tolino-E-Book-Readern gegen die internationale Konkurrenz an, vor allem gegen Amazon mit dem Kindle. Nach drei Jahren ist das Topmodell in einer Neuauflage erschienen. Der Tolino Epos 3 hat einen schnelleren Prozessor, mehr Speicher (32 GB) – was für Tausende von Büchern reicht – und ein leicht grösseres Display erhalten. Und er verwendet USB-C.

Wer das Vorgängermodell besitzt, muss nicht aufrüsten, denn die weiteren Eigenschaften sind gleich geblieben: Das Gerät überlebt einen Sturz in die Badewanne, hat eine eingebaute Hintergrundbeleuchtung, die sich in der Farbtemperatur einstellen lässt oder automatisch der Tageszeit anpasst, und lässt sich via Cloud oder per Kabel mit Büchern bestücken. Ein Kritikpunkt bleibt die Software, die bei der etwa für die Verwaltung grösserer Buchbestände nur wenig Fortschritte macht. Offiziell 299 Franken, mit Rabatt aber teils schon für 240 Franken erhältlich. (schü)

Taschenmesser oder Ersatzkabel

Einmal Taschenmessen, einmal Notkabel: Die Pitatags. Foto: PD

Auf Reisen haben sich Apples-Airtags dieses Jahr bestens bewährt. Man weiss immer, wo der Koffer ist, und auch um den Rucksack muss man sich keine Sorgen machen. Als wären die Suche-Finde-Chips nicht schon nützlich genug, hat die Firma Pitaka zwei spannende Airtag-Hüllen (je rund 60 Franken) lanciert. Die eine macht aus dem Airtag eine Art Taschenmesser mit Miniklinge und Schraubenziehern. Die andere tarnt ein USB-C-auf-Lightning-Kabel als Bändel. Hat man das iPhone-Ladekabel vergessen, kann man den Bändel abmachen und das Handy damit laden. Beide Pitatag genannten Hüllen kosten zwar mehr als ein einzelner Airtag, können aber im entscheidenden Moment unbezahlbar sein. (zei)

Vielseitige Smartwatch

Das Standardzifferblatt der Garmin-Uhren ist etwas technoid, doch im Store gibt es auch freundlichere Varianten. Foto: Matthias Schüssler

Die Zahl der Funktionen, die in der Garmin Fenix 7 stecken, ist erschlagend: Sie trackt Dutzende von Sportarten, navigiert durch unbekanntes Terrain, liefert Musik an die Bluetooth-Kopfhörer und hat einen Offline-Modus für Spotify. Aufschlussreich sind auch die vielen Informationen, die die Uhr via Herzsensor zur Schlafqualität, allgemeinen Fitness und zur Trainingsbereitschaft ermittelt. Nachteile gibt es auch: die unübersichtliche Modellpalette, der hohe Preis (ab 500 Fr.) und die teils sehr tief verästelten Menüs. Den ausführlichen Test gibt es hier. (schü)



Ein Multitalent von einem Rucksack

Robust und elegant: Der PRVKE 31 von Wandrd. Foto: PD

Die Suche nach dem perfekten Rucksack für Freizeit, Redaktion und Reportagen hat lange gedauert. Doch ich habe ihn gefunden: der PRVKE 31 (rund 180 Franken) von Wandrd hat mich dieses Jahr vollends überzeugt und ist seit dem Kauf fast täglich auf meinem Rücken und an meiner Seite (Endlich der perfekte Rucksack). Er bietet viel Platz, hat Taschen für alle Fälle, sieht gut aus, ist robust und trägt sich bequem. Der einzige Nachteil: Alles kostet extra. Egal ob Regenhülle, Bauchgurt oder Zusatzbändel, alles muss man separat kaufen. (zei)

Der Schweizer Taschenklassiker fürs Handy

Die 1990er-Jahre lassen grüssen: Die Schweizer Taschen-Ikone gibt es auch fürs Handy. Foto: PD

Je grösser die Smartphones, desto weniger passen sie in den Hosensack. Das ist in der warmen Jahreszeit ein grösseres Problem als in der kalten, wo das Telefon in der Winterjacke verschwindet – was auch dem Akku guttut. Eine zweite und beliebte Lösung sind Handytaschen, die es in allen Farben, Materialien und für jeden modischen Geschmack gibt. Das gibt viel Spielraum, um auf die Vorlieben des Beschenkten einzugehen. Ein Favorit von 2022 ist die ikonische Freitagtasche im Handyformat: das Modell Robin, das es für um die 80 Franken gibt. (schü)

Eine Schutzhülle, die auch wirklich schützt

Die martialische Optik ist nicht nur Show: Diese Handyhülle soll Handys auch unter erschwerten Umständen schützen. Foto: PD

Handyhüllen haben auf dem Papier vor allem die Aufgabe, das Telefon vor Beschädigungen wie dem gefürchteten Glasbruch zu bewahren. In der Praxis tritt diese Eigenschaft in aller Regel hinter den modischen Aspekten zurück. Doch das gilt explizit nicht für die Otterbox Defender. Der Hersteller gibt an, beim Schutz vor Stürzen die Norm des US-Militärs überzuerfüllen, und es gibt ein Holster, über das sich das Smartphone aufstellen oder aber – wie zu Anfängen des Handyzeitalters beliebt – am Gurt tragen lässt. Ca. 42 Franken. (schü)

Mehr Bass, weniger Umgebungslärm

Im Lieferumfang ist auch ein Stöpsel fürs andere Ohr mit dabei. Foto: PD

Die Momentum True Wireless 3 (ca. 190 Franken) von Sennheiser sind drahtlose Ohrstöpsel, die bei der Klangqualität überzeugen und gut sitzen – wobei wie immer gilt, dass die persönlichen Vorlieben bei beiden Aspekten weit auseinandergehen. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat Sennheiser bei der Bass-Wiedergabe zugelegt und die Unterdrückung der Umgebungsgeräusche verbessert. Die sogenannte Adaptive Noise Cancellation wird nach Bedarf intensiviert oder zurückgefahren. Gleich geblieben ist die lange Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden. Ein Kritikpunkt ist das Mikrofon. (schü)

Mehr Umgebungsgeräusche, weniger Abnabelung

Ungewöhnliches Design: Die Linkbuds von Sony. Foto: PD

Während andere Kopfhörerhersteller auf noch mehr Bass und noch bessere Lärmunterdrückung setzen, hat Sony dieses Jahr überrascht und auf das Gegenteil gesetzt: Die Linkbuds (120 Franken) steckt man sich zwar auch ins Ohr, aber sie verschliessen es nicht komplett. Der Clou an den Kopfhörern: Der Lautsprecher ist ringförmig. So hört man die Umgebung weiterhin. Andere Hersteller simulieren diesen Effekt mit Mikrofonen. Sony schafft es dank dem Loch ohne zusätzliche Technik. So klingt es viel natürlicher. Beim Joggen hört man seine Schritte, in der Stadt entgeht einem kein Scooter, der um die Ecke kommt, und das Beste: Wird man angesprochen und beginnt zu reden, pausieren die Kopfhörer automatisch. (zei)

Fingerschutz mit Smartphone-Kompetenz

Mit den richtigen Handschuhen bleiben die Finger warm und Smartphones bedienbar. Foto: PD

Welches sind die besten Handschuhe, mit denen wir nicht an die Finger frieren und gleichzeitig das Smartphone bedienen können? Das Techmagazin «Wired» hat sieben Modelle getestet, die dank einer speziellen Beschichtung für Touchscreens geeignet sind. Neben gestrickten, dünnen, wasserfesten und solchen mit einer eingebauten Heizung haben die Mujjo Insulated Touchscreen Gloves am besten abgeschnitten, die es hierzulande bei Onlinehändlern für um die 40 Franken gibt. Das Urteil der Tester: Sie bieten die beste Balance zwischen Wärme und Benutzungskomfort, sie sind aber nicht wasserdicht. (schü)

Strom vom Balkon

Sonne, ein Solarpanel, eine Speicherstation, und schon hat man seinen eigenen Strom. Foto: PD

Kein anderes Gerät hat mir dieses Jahr mehr Spass und Erkenntnis gebracht als das Mini-Solarkraftwerk von Ecoflow (ab 600 Franken). Selbst habe ich die Möglichkeiten von Solarenergie jahrelang unterschätzt. Bis ich diesen Sommer auf unserem Balkon ein kleines Solar-Panel montiert und einen Akku-Speicher daran angeschlossen habe. So ein kleines Panel bringt doch nix, dachte ich. Weit gefehlt. Selbst ein kleines Panel liefert genug Strom, um alle Laptops, Tablets und Smartphones der Familie zu laden.

Freilich blieb es nicht bei dem kleinen Set. Inzwischen habe ich auch grosse Solarpanels im Einsatz, die sogar unsere Fahrrad-Akkus laden. Ja ich bin richtig angefressen und experimentiere da fleissig rum. Aber Achtung: Jetzt wos draussen ständig neblig ist, reicht die Leistung des Panels nicht mal für die Weihnachtsbeleuchtung. (zei)

Anschlüsse und Speicher für unterwegs

Netzwerk, HDMI, SD-Karten, Kopfhörer und USB-Anschlüsse: Was will man mehr? Foto: PD

Was das Schweizer Sackmesser für Wanderfans ist, ist dieses SSD-Gehäuse von Acasis (rund 130 Franken) für Technikfans: ein treuer Begleiter, der auf keinem Ausflug fehlen darf. Das Gerät bietet eben nicht nur Speicherplatz, sondern gleich noch alle wichtigen Anschlüsse. Man schliesst es per USB-C an Laptop, iPad oder Android-Handy an und hat alles, was man braucht. Aber Achtung: Es ist nur ein Gehäuse. Zusätzlich braucht man eine SSD des NVME-Standards (ab 50 Franken). Die müssen die beschenkten Technikfans dann gleich selbst einbauen. Aber das ist kinderleicht. (zei)

Portemonnaie und iPhone-Ständer

Kann alles: Das Mofa-Portemonnaie hält an allen 12er-, 13er- und 14er-iPhones und sogar an Magsafe-kompatiblen Hüllen. Foto: PD

Als Apple vor ein paar Jahren magnetische Portemonnaies für hinten am iPhone lanciert hat, hielt ich Idee und vor allem Umsetzung für Mist. Wie falsch ich lag. Das kleine Leder-Ding für hinten ans Apple-Telefon hat mein Portemonnaie komplett ersetzt. Doch das beste Magnet-Portemonnaie kommt nicht von Apple, sondern von Moft. Deren Wallet (30 Franken) bietet nicht nur Platz für drei bis vier Karten. Es ist auch ein iPhone-Ständer. So kann man das iPhone im Hoch- und Querformat nutzen. Nie mehr ohne! (zei)

Akkupacks können auch schön sein

Was für ein Hingucker: Der Storm 2 Slim von Shargeek. Foto: PD

Zusatzakkus für unterwegs findet man inzwischen schon für ein paar Franken. Sie sind funktional und langweilig. Nicht so der Storm 2 Slim (rund 200 Franken) von Shargeek. Der Akku ist mit seiner transparenten Hülle ein Hingucker. Kommt hinzu: Mit einem kleinen Mini-Display wird man laufend und in allen Details über ein- und ausgehenden Strom informiert. Bei der Speicherleistung ist es mit dem Staunen dann wieder vorbei. Mit 20’000 mAh bietet der Akku das, was alle günstigeren Konkurrenten auch bieten. Gerade genug Kapazität, um noch ins Flugzeug zu dürfen. (zei)

Besser als jeder Kamerabändel

Seit Jahren unverzichtbar: Die Kameraklemme von Peak Design. Foto: PD

Wenn Sie eine Hobbyfotografin oder einen Hobbyfotografen kennen, die oder der noch keine Capture-Klemme von Peak Design (70 Franken) hat, dann machen Sie mit diesem Geschenk garantiert nichts falsch. Die Klemme kommt an den Rucksack, das Gegenstück unten an die Kamera. So hat man die Kamera mit einem Griff zur Hand und keine Bändel, die sich verheddern. Die Peak-Design-Klemme ist seit Jahren unverzichtbarer Teil aller meiner Reportagereisen – und eines meiner besten Geschenke. (zei)

Matthias Schüssler ist Digitalredaktor und berichtet über Neuigkeiten der Tech-Konzerne, Soft- und Hardware und gibt Hilfestellung für den souveränen Umgang mit Smartphone, Computer und Gadgets. Mehr Infos @MrClicko Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

