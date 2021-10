Zürich wird zur Tech-Metropole – Tech-Giganten angeln sich die Talente und zahlen Spitzensaläre Google, Facebook, Amazon und nun auch Zalando bauen den Wirtschaftsstandort Zürich nach den Regeln des Silicon Valley um. Die Lohnspirale dreht sich rasant. Martin Sturzenegger

Im Zürcher Prime Tower lanciert Zalando seinen neuen Standort. Foto: Urs Jaudas

Ein weiteres Filetstück der Zürcher Bürolandschaft geht an einen internationalen Techkonzern. Am vergangenen Donnerstag gab der Online-Kleiderhändler Zalando bekannt, dass er ab 2022 auf eineinhalb Stockwerken des Prime Tower einen Tech-Hub aufbaut. Auf den Standort Zürich setzten vor der deutschen Firma bereits Google, Microsoft, IBM, Facebook, Hitachi oder Amazon. Die Stadt ist ein Magnet für Techkonzerne aus aller Welt geworden.

Die ETH Zürich spielt dabei eine Schlüsselrolle, das zeigt sich exemplarisch am jüngsten Fall. Erstens entwickelte das ETH-Spin-off Fision in den letzten Jahren eine 3-D-Software, in der Zalando seine Zukunft sieht: virtuelle Umkleidekabinen. Der Kleiderhändler übernahm die Firma deshalb 2020 zu einem unbekannten Preis. Im Prime Tower sollen 150 Fachleute künftig an der neuen Technik tüfteln.