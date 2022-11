Sechs Auszeichnungen – Taylor Swift bricht bei American Music Awards eigenen Rekord Der US-Superstar Taylor Swift hat ihren eigenen Rekord von insgesamt 34 AMA-Auszeichungen um sechs weitere Trophäen verbessert.

Erhält unter anderem auch in der Top-Sparte «Künstlerin des Jahres» eine Auszeichnung: Taylor Swift. (20. November 2022) Getty Images via AFP/Emma McIntyre

US-Superstar Taylor Swift hat bei den 50. American Music Awards am Sonntagabend einmal mehr abgeräumt. Die 32-Jährige war sechsmal nominiert und gewann alle sechs Auszeichnungen, darunter in der Top-Sparte «Künstlerin des Jahres».

Zudem erhielt Swift die Preise als beste Pop-Sängerin und beste Country-Sängerin sowie für das beste Musik-Video («All Too Well: The Short Film») und das beste Pop-Album («Red (Taylor’s Version)»). Mit inzwischen 40 Trophäen sind der Musikerin mehr AMA-Auszeichnungen verliehen worden als jedem anderen Künstler zuvor. Damit besserte sie ihre eigene Rekordmarke von 34 Awards nochmals auf.

Der meistnominierte Latin-Star Bad Bunny gewann hingegen nur in zwei von acht möglichen Kategorien. Er wurde als bester Latin-Künstler und für das beste Latin-Album ausgezeichnet. Maneskin, die italienischen ESC-Sieger aus dem Jahr 2021, durften sich über eine Trophäe für den besten Rock-Song («Beggin») freuen, nachdem sie im vergangenen Jahr leer ausgegangen waren.

Die American Music Awards gehören – neben beispielsweise den Grammys – zu den wichtigsten Auszeichnungen der US-Musikbranche. Sie werden in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop, Rock und R&B vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.