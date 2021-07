Sorgen um Simone Biles – Tausendmal gemacht – und plötzlich schlägt die Angst zu Der US-Turnstar leidet nicht nur an den grossen Erwartungen, sondern an einem speziellen Turn-Phänomen: «Twisties». Das ist, als ob sie das Velofahren verlernt hätte. David Wiederkehr

Die Kunst des Turnens: Simone Biles turnt in einer eigenen Liga. Nun stellte sie klar: Ihr Körper kommt vor dem Ruhm. Foto: Bryan Keane (Inpho Photography)

Sie ist die Würze beim Turnsport. Das Element, das den Unterschied ausmacht zwischen Durchschnittsturner und Spitzenathletin. Die Differenz zwischen Spitze und Weltspitze: die Schraube.

Das Element gehört seit vielen Jahrzehnten zum Standardrepertoire im Spitzenturnen. Gezeigt wird die Schraube inzwischen an fast jedem Gerät, an der Reckstange ebenso wie auf dem Schwebebalken. Und wird, in aller Regel, mit Salti kombiniert. Im Tsukahara, einem der bekanntesten Erfindungen im Turnsport überhaupt, ist die Schraube das Entscheidende: Sie macht aus dem gewöhnlichen Doppelsalto ein Element, das jahrelange Übung erfordert.