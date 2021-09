Gesundheitskosten explodieren - Tausenden Schweizer Rentnern fehlt das Geld für die Betreuung

Der über 80-jährige Herr M. ist seit kurzem Witwer und lebt allein in seiner Wohnung. Sohn und Tochter helfen ihm bei organisatorischen und administrativen Aufgaben. Der Mann ist motorisch eingeschränkt und benötigt einen Rollator. Die Spitex wendet morgens und abends je 20 Minuten für die Pflege auf, was von der Krankenversicherung übernommen wird. Auch erhält er drei Stunden pro Woche Haushalthilfe bezahlt. Neben dieser medizinisch begründeten Betreuung bräuchte der Rentner jedoch soziale Unterstützung, die weder Spitex noch seine beiden Kinder bieten können. Dabei geht es um Gespräche oder Fahrdienste, damit er an seinen Jassrunden teilnehmen kann. Zudem muss die Versorgung durch den Hausarzt besser koordiniert werden. Der zusätzliche Betreuungsbedarf wird auf 4 Stunden pro Woche geschätzt.