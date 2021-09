Erneut Kundgebung gegen Zertifikatspflicht – Feuerwerk gegen Bundeshaus – Polizei antwortet mit Tränengas und Gummischrot Erneut haben in Bern tausende Menschen an einer Kundgebung gegen die Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht demonstriert. Vor dem Bundeshaus eskalierte die Situation. Andres Marti , Rainer Schneuwly (SDA)

Auch die Freiheits-Trychler waren an der Demonstration in Bern präsent. Foto: Rainer Schneuwly (SDA)

Tausende Menschen haben am Donnerstagabend in Bern und Biel gegen die Ausweitung der Zertifikatspflicht und den «Impfzwang» demonstriert. Auf dem Berner Bahnhofplatz versammelten sich am frühen Abend mehrere tausend Personen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete. Der Demonstrationszug zog in die Untere Altstadt, wo im Rathaus zu dieser Zeit das Berner Stadtparlament tagte. Nach 20 Uhr war die Rathausgasse komplett mit Demonstranten gefüllt. Auf Transparenten waren Parolen zu lesen wie: «Nein zur Zerti-Diktatur» und «Nein zum Impfterror». Wiederholt wurde in Sprechchören «Liberté, liberté» gerufen. Immer wieder waren Pfeiffkonzerte zu hören. Viele der Demonstrierenden schwangen Schweizer- und Kantonsfahnen.

Am späteren Abend zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten vors Bundeshaus. Foto: Andres Marti

Am späteren Abend zogen die Demonstranten auf den Bundesplatz. Dort feuerten Demonstranten Feuerwerk gegen das Bundehaus ab, die Polizei antwortete mit dem Einsatz eines Wasserwerfers sowie von Gummischrot und Tränengas.

Aufgerufen worden war zu der Kundgebung auf den sozialen Medien. Die Veranstaltung war von den Behörden nicht bewilligt worden. Aus Sicherheitsgründen hätten wegen des Umzugs mehrere Strassen gesperrt werden müssen, schrieb die Kantonspolizei Bern auf Twitter. Deshalb komme es zu Verkehrsbehinderungen, wovon auch der öffentliche Verkehr betroffen sei.

Kundgebung auch in Biel

Auch in Biel wurde am Abend laut gegen die Covid-Zertifikate demonstriert. Nach Angaben eines Reporters von Keystone-SDA waren unter rund 1000 Anwesenden Personen aus allen Altersgruppen. Auch sie skandierten «Liberté, liberté», verurteilten die Impfung von Kindern, hatten Transparente mitgebracht und schwenkten Fahnen.

Die Veranstaltung ging auf dem Zentralplatz zu Ende. Bereits seit mehreren Tagen waren in der ganzen Stadt Plakate mit dem Aufruf zur Demonstrationen aufgehängt worden. Dieser wurde dann auf den sozialen Medien aufgenommen.

