Ein Betrüger auf der Bühne – Tartuffe wäre heute auf Telegram Das Theater Matte zeigt Molières einstiges Skandalstück «Tartuffe». Ein zeitloser Stoff, findet Regisseur Richard Henschel. Lena Rittmeyer

Im festen Griff des Scharlatans: Orgon (rechts; Adrian Schmid) lässt sich von Tartuffe (Theo Schmid) manipulieren. Foto: Rolf Veraguth

Tartuffe? Das ist doch der Heuchler aus Molières gleichnamiger Komödie, der sich Zutritt zum Hause eines redlichen Bürgers verschafft. Mehr noch: Durch sein frommes Getue gelingt es Tartuffe, dass ihm der Hausherr Orgon nicht nur seine Tochter zur Frau gibt, sondern ihm auch sein gesamtes Vermögen überschreibt. Das Stück, das zu seiner Entstehungszeit offenkundig religiöse Verlogenheit kritisierte, löste bei seiner Uraufführung 1664 am Schloss Versailles einen Skandal aus und wurde von den Obrigkeiten verboten. Überliefert ist die dritte Fassung des Werks – eine, in welcher der Betrüger Tartuffe am Ende ins Gefängnis kommt.

Und heute? Schwer vorstellbar, dass wir uns im Jahr 2022, in dem Molière 400 geworden wäre, noch von einem religiösen Scharlatan um den Finger wickeln lassen würden. Und doch sei Molières «Tartuffe» «eins zu eins auf die Gegenwart übertragbar», sagt Regisseur Richard Henschel. Im Theater Matte bringt der gebürtige Deutsche das Stück in Mundart auf die Bühne (Dialektfassung: Theo Schmid).

Richard Henschel Infos einblenden Foto: zvg/Hitzigraphy Der ausgebildete Schauspieler arbeitet auch als Sprecher und Regisseur. Am Theater Matte inszenierte er 2019 das Kammerspiel «Unter falschen Brüdern» als Schweizer Erstaufführung.

Denn Tartuffes Strategien, seine Mitmenschen zu manipulieren, sowie auch die Art und Weise, wie sie sich davon beeinflussen liessen, seien «absolut universell», sagt Henschel. «Und das zu sehen, ist frustrierend.» Molières «Tartuffe» brauche deshalb auch keine Aktualisierung, sondern sei bereits ein zeitloser Stoff.

«Nicht alles glauben, was man sieht»

Als Beispiel nennt Richard Henschel einen Satz, den die Mutter des Hauses an einer Stelle sagt. Völlig vernarrt in Tartuffe, wehrt sie alle Zweifel an seiner Aufrichtigkeit ab: «Man darf nicht alles glauben, was man sieht.» Alles spricht also für eine bestimmte, unbequeme Wahrheit – und wir finden trotzdem (oder gerade deswegen) eine Möglichkeit, uns vom Gegenteil zu überzeugen.

Diese Art, wie man sich die Wirklichkeit zurechtbiegt, erinnert Richard Henschel an einschlägige Chatgruppen des Kurznachrichtendienstes Telegram, wie sie etwa im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind. Das Prinzip sei ein ähnliches wie bei Molière: In diesen Chats würden oft nur Fragen gestellt, sagt Henschel. «Und auch Tartuffe muss fast nichts machen. Die Leute springen von allein auf ihn an.»

Lena Rittmeyer ist Kulturredaktorin. Sie schreibt vor allem über Dinge, die auf Bühnen passieren. Mehr Infos @LaRittmeyer

