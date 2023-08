Welche Rolle spielt der Tanz, wenn es um Gemeinschaft geht?

Zusammen zu tanzen, ist für Tanzschaffende so etwas Selbstverständliches, dass wir selten darüber reden. Aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Als Inspiration diente mir das Buch «Keeping Together in Time: Dance and Drill in Human History». Es handelt gleichzeitig von Tanzgeschichte, Militärgeschichte und Religionsgeschichte. Der Autor beschreibt, wie er in der Rekrutenschule in Texas war und in der heissen Sonne marschieren musste – und das war für ihn nicht öde, sondern im Gegenteil eine lebensbejahende Erfahrung. Weil er nämlich mit seinen Mitrekruten ein Gemeinschaftsgefühl entwickelte. Auch religiöse Gemeinschaften kommen durch synchrone Bewegungsrituale zusammen.