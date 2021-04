Gastrokritik Qin Bern – Tanzende chinesische Nudeln Chinesisch abseits von Ente süss-sauer: Ein neues Berner Restaurant überzeugt mit handgemachten chinesischen Nudelgerichten. Sophie Reinhardt

Wo früher La Nonna war, gibt es nun chinesische Küche, vorerst zum Mitnehmen. Foto: zvg

Gerade einmal drei Wochen war das Qin-Restaurant an der Speichergasse geöffnet – dann kam der Gastrolockdown. Darum haben es erst wenige Bernerinnen und Berner von innen gesehen, auch die Testesser nicht. Doch nimmt es einen wunder, was aus der Liegenschaft wurde, in der sich früher das Restaurant La Nonna und die Blues Bar befanden. Das neue Restaurant setzt laut eigenen Angaben auf authentische nordwestchinesische Küche, wie sie die Chefin Wen Qin Tanner aus ihrer alten Heimat kennt. Schon ihr Grossvater führe dort ein Restaurant, ebenso ihre Mutter. Alle drei Generationen beherrschen die Tradition der Herstellung der handgezogenen chinesischen Nudeln.