Christoph Schneebergers Heimatroman 2.0 – Tanzen über helvetischen Abgründen Etwas zur ganz eigenen Sprache bringen: Christoph Schneeberger erzählt in seinem literarischen Debüt «Neon Pink & Blue» von einer lebensgierigen Dragqueen und anderen Geschundenen der Schweizer Geschichte. Alexander Sury

Der Autor Christoph Schneeberger hat für seinen Debütroman «Neon Pink & Blue» ein «Weiterschreiben»-Stipendium der Stadt Bern erhalten. Foto: Franziska Rothenbühler

Jetzt lebt er wieder in den Südstaaten. Ausgerechnet in Bern. In der Region, aus der seine Grossväter, beide ehemalige Verdingkinder, einst geflüchtet waren Richtung Norden, weg aus dem Land der Sklavenhalter. Christoph Schneeberger staunt selber darüber und sagt von sich: «Hier in Bern fühle ich mich zum ersten Mal in meinem Leben zu Hause, das überrascht mich sehr, aber es ist so.»

Er erzählt von einem Facebook-Post, den er kürzlich gelesen hat. Ein junger Schwarzer aus den Südstaaten studierte im Norden, verdiente später viel Geld und kehrte zurück in den Süden, um dort die ehemalige Plantage zu kaufen, auf der seine Vorfahren einst als Sklaven gehalten worden waren. «Was für ein Triumph», sagt Schneeberger und lacht.