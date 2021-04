US-Truppenabzug – Taliban kündigen Boykott von Afghanistan-Friedenskonferenz an Die radikalislamistische Taliban wird an der Konferenz Ende April nicht teilnehmen, wenn nicht alle ausländischen Truppen aus Afghanistan abgezogen sind.

Joe Biden gab am Dienstag bekannt, dass er US-Truppen bis zum 11. September aus Afghanistan abziehen will. Die Taliban vorher jedoch zu keinen Gesprächen bereit. AFP

Darum gehts Infos einblenden Joe Biden kündigte am Dienstag an, dass er bis zum 11. September alle US-Truppen aus Afghanistan abziehen will.

Mohammad Naeem schrieb derweil auf Twitter, dass die Taliban vorher zu keinen Gesprächen bereit seien.

Sie werden nicht an der Afghanistan-Friedenskonferenz in Istanbul teilnehmen.

Die radikalislamischen Taliban haben einen Boykott der für Ende April geplanten Afghanistan-Konferenz in der Türkei angekündigt. «Bis nicht alle ausländischen Truppen vollständig aus unserer Heimat abgezogen sind, sind wir nicht bereit, an irgendeiner Konferenz teilzunehmen, bei der Entscheidungen über Afghanistan getroffen werden sollen», erklärte der Taliban-Sprecher Mohammad Naeem am Dienstag im Onlinedienst Twitter.

Das türkische Aussenministerium hatte zuvor Beratungen über die Zukunft Afghanistans vom 24. April bis 4. Mai angekündigt. Die Konferenz in Istanbul solle die inner-afghanischen Verhandlungen «beschleunigen und ergänzen». Ziel sei eine «gerechte und dauerhafte politische Lösung» für Afghanistan.

Die Friedensgespräche für Afghanistan in der Türkei hatte der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu bereits Mitte März angekündigt. Doch war bislang noch kein konkretes Datum genannt worden. Die Istanbuler Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban werden von den Vereinten Nationen und Katar unterstützt. Den Verhandlungsparteien solle geholfen werden, ein gemeinsames Bild für die Zukunft Afghanistans zu entwerfen, erklärte das türkische Aussenministerium.

Der Friedensprozess war zuletzt ins Stocken geraten

Der inner-afghanische Friedensprozess auf Grundlage des Abkommens von Doha zwischen der US-Regierung und den radikalislamischen Taliban war zuletzt ins Stocken geraten. Das im Februar 2020 geschlossene Abkommen sieht vor, dass die US-Truppen und alle anderen ausländischen Streitkräfte bis zum 1. Mai aus Afghanistan abziehen.

US-Präsident Joe Biden kündigte am Dienstag jedoch an, er werde die in Afghanistan stationierten US-Truppen erst einige Monate später vollständig abziehen. Ein US-Regierungsmitarbeiter sagte, ein geordneter Abzug werde noch vor dem 1. Mai eingeleitet. Vor dem 11. September solle der Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan dann abgeschlossen sein.

bfi

AFP/sys

