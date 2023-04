Run auf Abzeichen der Luftwaffe – Taiwans Schwarzbär versetzt Chinas Machthaber einen Schlag ins Gesicht Nach der Veröffentlichung eines Fotos, das einen taiwanesischen Piloten beim Inspizieren eines Kampfjets zeigt, ist ein Boom auf ein militärisches Abzeichen ausgebrochen.

Ein Pilot der taiwanesischen Luftwaffe wurde ungewollt zum Trendsetter. Foto: Twitter/Military News Agency ROC (Taiwan)

Wer in Taiwan noch so einen Aufnäher kaufen will, muss sich beeilen. Denn angesichts der Spannungen zwischen Taiwan und China ist der Stoffsticker, auf dem «Pu der Bär» von einem taiwanischen Schwarzbären (Ursus thibetanus formosanus) einen kräftigen Fausthieb kassiert, in dem Inselstaat ein Internethit geworden. Das Motiv ist ein Seitenhieb gegen China, denn die etwas tollpatschige Zeichentrickfigur wird wegen ihrer angeblichen Ähnlichkeit mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping häufig genutzt, um sich über ihn lustig zu machen.

Seit ein paar Jahren kursieren im Netz Fotomontagen des chinesischen Präsidenten, in denen er die Position des Bären eingenommen hatte. Dem Präsidenten hat es offenbar derart missfallen, mit dem Bären, der im englischen Original «Winnie the Pooh» heisst, verglichen zu werden, dass er landesweit in Ungnade gefallen ist. In sozialen Netzwerken wurden Pu-Sticker gelöscht. Selbst der Film «Winnie Puh», der 2018 in die Kinos kam, wurde verboten.

Für die Moral der Truppen

Zu sehen war der Aufnäher auf einem Foto, welches das taiwanische Verteidigungsministerium am Samstag veröffentlichte. Darauf trägt ein Pilot der Luftwaffe das Motiv an seiner Uniform. Facebook war schnell geflutet von Anfragen nach dem Aufnäher, der für 200 taiwanische Dollar (sechs Euro) gehandelt wurde. Mittlerweile sind die Aufnäher ausverkauft.

Entworfen hat ihn Alec Hsu. Er verkauft ihn bereits seit vergangenem Jahr in seinem Shop «Wings Fan Goods». Jetzt seien die Bestellungen jedoch rasant nach oben gegangen. «Ich wollte mit diesem Aufnäher die Moral unserer Truppen stärken», sagte Hsu. Er lasse nun mehr Aufnäher anfertigen, um der erhöhten Nachfrage nachkommen zu können.

«Kampf für die Freiheit» und «24 Stunden geöffnet»: Nahaufnahme des Stickers. Foto: Twitter/Military News Agency ROC (Taiwan)

China hatte als Reaktion auf den Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA ein dreitägiges Militärmanöver vor Taiwan abgehalten und dabei seine militärische Macht demonstriert. Die Regierung in Taipeh veröffentlichte Fotos und Videos, die ebenfalls Beweise für die Schlagkraft des taiwanischen Militärs sein sollten.

Seit der politischen Spaltung zwischen Festlandchina und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es notfalls mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereinigen will.

China startet Militärübungen rund um Taiwan. Video: Tamedia

