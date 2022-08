Besuch der Nummer 3 der USA – Taifun Pelosi fegt über die Taiwanstrasse Nancy Pelosi ist wieder weg, und Taiwan steht noch. Aber für Xi Jinping war der Besuch der alten Dame genau das, was er nicht braucht. Lea Sahay aus Peking und Kai Strittmatter

Erhielt den «Orden der glücksverheissenden Wolken», die höchste Auszeichnung des taiwanischen Staates für seine Freunde: Nancy Pelosi am Dienstag mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Foto: Getty Images

Es ist Taifun-Saison in Taiwan. Über Tage hinweg befassen sich da die Nachrichten oft mit wenig anderem als mit der Frage: Kommt der von Südosten heranziehende Wirbelsturm nun nach Taiwan oder nicht? In Taipeh ging also der Witz durchs Netz, ob das jetzt ein besonders gefährlicher Taifun sei, diese angekündigte «Pelosi», von der bis zum Ende keiner wusste, ob sie wirklich nach Taiwan kommt oder ob sie im letzten Moment nicht doch Richtung Südkorea abbiegen würde.

Um 22.44 Uhr Ortszeit am Dienstagabend war klar: Pelosi, Vorname Nancy, ist da. Ihr Flieger, Codename SPAR19, hatte aufgesetzt. Unter reger Anteilnahme einer globalen Sturmbeobachtungsgemeinde, die jede Sekunde ihres Fluges im Netz verfolgt hatte. Der Onlinedienst Flightradar 24 meldete einen Rekord. Flug SPAR19 sei der meistgetrackte Flug in der Geschichte des Dienstes gewesen. Mehr als 708’000 Menschen waren demnach über Flightradar dabei bei der Landung in Taipeh.

Am Flughafen Taipeh-Songshan, dem kleinen Stadtflughafen der taiwanischen Hauptstadt, hatten Hunderte Taiwaner den Flieger persönlich erwartet. Auf Videos ist zu sehen, wie sie ihre Handys in die Höhe strecken, wie Fans bei einem Popkonzert, während das Flugzeug knapp über ihre Köpfe hinwegdonnert. Das war dann auch der Unterschied zu anderen Wirbelwinden: Die Taiwaner liessen nicht die Jalousien herunter und verbarrikadierten nicht ihre Türen. Viele bejubelten Nancy Pelosis Ankunft, Videobotschaften auf dem 101-Turm, Taiwans höchstem Wolkenkratzer, hiessen sie willkommen als «Freundin der Demokratie». Während Mahner anderswo mit Blick auf Pekings mögliche Reaktionen den Besuch weiter als unvorsichtig und gefährlich einstuften.

Nancy Pelosi ist die Sprecherin des Repräsentantenhauses in den USA, hinter Präsident und Vizepräsidentin formell die drittmächtigste Politikerin der USA. Seit einem Vierteljahrhundert hat kein amerikanischer Politiker ihrer Bedeutung Taiwan besucht, diese kleine, de facto unabhängige Insel mit 23 Millionen Einwohnern, die sich in den vergangenen Jahrzehnten zur vielleicht lebendigsten Demokratie Asiens entwickelt hat. Die das mächtige China aber sein Eigen nennt und seit Jahrzehnten schon international isolieren möchte.

Die Kommunistische Partei Chinas tobt über Pelosis Besuch

Nancy Pelosi hat die Reise gegen den Rat nicht weniger ihrer Parteifreunde und Kommentatoren gemacht. Die USA sind ein Alliierter Taiwans, es war aber vor allem der Zeitpunkt des Besuchs, über den auch Präsident Joe Biden selbst nicht glücklich zu sein schien. Während des Ukraine-Kriegs hat die US-Regierung alle Hände voll zu tun mit Russland, da will man nicht noch eine zweite Krisenfront mit China aufmachen.

Zumindest bei der Flugroute schien Nancy Pelosi auf die Sicherheitsberater aus Washington gehört zu haben. Ihr Flieger nahm einen Umweg, mied das Südchinesische Meer, auf das Peking ebenfalls Anspruch erhebt. China hat hier Atolle gegen den Widerstand der Anrainerstaaten zu Militärstützpunkten ausgebaut und Flugzeughangars und Radaranlagen errichtet.

Die ganze Welt schaute gespannt auf die Ankunft Pelosis in Taiwan am Dienstag. Foto: Chien Chih-Hung (Getty Images)

Das Flugzeug landete dann sicher in Taipeh, und es passte, dass Nancy Pelosi am Dienstag von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen eine hellblaue Schärpe umgelegt bekam: den «Orden der glücksverheissenden Wolken». Die höchste Auszeichnung des taiwanischen Staates für seine Freunde. Da standen also vor der Weltpresse, sehr zum Ärger der alten Männer in Peking, zwei mächtige Frauen und sangen das Loblied der Demokratie.

Allzu viele solcher Freunde hat das kleine Taiwan jedenfalls nicht, zumindest solche, die sich offen zu ihrer Freundschaft bekennen. Das liegt an der Geschichte, das liegt aber vor allem an der Kommunistischen Partei Chinas, deren Aggressivität Taiwan gegenüber unter Parteichef Xi Jinping noch einmal zugelegt hat.

Man muss sich zur «Ein-China-Politik» bekennen

Die KP nämlich findet, es gebe nur ein China, und Taiwan sei Teil davon. Jeder Staat, der mit China diplomatische Beziehungen haben und Handel treiben möchte, muss sich zur «Ein-China-Politik» bekennen. Staaten wie die USA oder Deutschland tun das, allerdings ohne sich auf die Pekinger Definition einzulassen, die die Volksrepublik zum Souverän über Taiwan macht.

De facto sind China und Taiwan zwei Staaten, seit Mao Zedongs Kommunisten 1949 auf dem Festland den Bürgerkrieg gewonnen haben – und sich der Verlierer Chiang Kai-shek mit den Überresten seiner nationalistischen Kuomintang im selben Jahr nach Taiwan zurückzog und dort verschanzte. Damals schon mithilfe der USA. Chiang Kai-sheks Taiwan war auch eine Diktatur, eine mit nationalistischen Vorzeichen.

Gewaltloser Übergang von Diktatur zu Demokratie

Seit damals träumt die KP von der Wiedervereinigung. Die Insel ist für Peking auch geopolitisch wichtig, sie ist Teil der ersten Inselkette vor Chinas Küste und blockiert für Peking den direkten Weg zum Pazifik. Auf die Wiedervereinigung, von der die KP träumt, haben die Taiwaner allerdings nicht die geringste Lust – vor allem, seit sie ihre Heimat in den vergangenen mehr als drei Jahrzehnten in die lebendigste Demokratie Asiens verwandelt haben.

Taiwan ist eines der seltenen Beispiele für einen erfolgreichen gewaltlosen Übergang von der Diktatur zur Demokratie, begleitet von einem ganz eigenen Wirtschaftswunder. Taiwanische Firmen wie TSMC stellen heute zwei Drittel der Weltproduktion der besonders kleinen und komplexen Mikrochips her. Das Land ist längst systemrelevant für den Westen – und für China.

Ein Vorzeigeland also, allerdings eines, das auf Druck Pekings international so isoliert ist, dass es nicht einmal Mitglied der Weltgesundheitsorganisation werden darf. Heute erkennen nur noch vierzehn Kleinstaaten Taiwan offiziell an, der bedeutendste ist der Vatikan.

Die Amerikaner würden «einen Preis zahlen».

Im Aussenministerium in Peking tobt man, seit die erste Nachricht von Pelosis Reise bekannt wurde. Bei den täglichen Pressekonferenzen wüteten die drei Sprecher im Wechsel. Die Visite würde die Souveränität und territoriale Einheit Chinas ernsthaft gefährden, heisst es da. Die Amerikaner würden für die Untergrabung der Souveränität und der Sicherheitsinteressen Chinas «einen Preis zahlen».

Für Xi Jinping kommt die Krise zur Unzeit. Beim 20. Parteitag im Herbst will er sich eine dritte Amtszeit sichern. Ein historischer Schritt, nach Maos Diktatur hatte die Führung den Parteivorsitz eigentlich auf zwei Amtsperioden beschränkt. Ausserdem sollte im Kollektiv entschieden werden. Man wollte keinen Alleinherrscher mehr wie Mao, der das Land mit seinem Ideologiewahn und Dummheit fast in den Abgrund gerissen hatte. Xi aber bringt die Ein-Mann-Diktatur zurück. 2018 liess er die Verfassung ändern, um sich eine weitere Amtszeit zu ermöglichen. Zehn Jahre lang hat der 69-Jährige jetzt China umgebaut und alle wegsperren lassen, die nicht kuschten. Mehrere Säuberungswellen schickte er durchs Land, liess Parteifreunde, Polizisten, Richter verhaften.

2022 sollte sein Jahr werden. Danach aber sieht es gelinde gesagt nicht aus. Xi Jinping schwört seine Funktionäre auf schwere Zeiten ein. Im ganzen Land kämpfen Funktionäre gegen immer neue Corona-Ausbrüche. Mehr als vierzig Städte haben erneut Lockdowns verhängt. Das Festhalten an einer strikten Null-Corona-Strategie hat die Wirtschaft auf eine Talfahrt geschickt. Die Volkswirtschaft, die seit vierzig Jahren immer nur ein Aufwärts kannte, taumelt.

Die Immobilienkrise weitet sich aus

In Henan marschieren seit Monaten Menschen durch die Strassen, lassen sich von der Regierung niederprügeln, stehen wieder auf. Ihr Anliegen: Sie können seit Monaten kein Geld von ihren Konten abheben, seit die Banken ihr Erspartes mutmasslich bei einem Finanzskandal verzockt haben.

Überall geraten jetzt Regionalbanken unter Druck. Dazu weitet sich die Immobilienkrise aus. In mehr als neunzig Städten zahlen die Menschen ihre Kredite nicht mehr zurück, im ganzen Land stehen halb fertige Bauruinen. Bis jetzt war der Sektor für 20 Prozent der Wirtschaftsleistung verantwortlich, jetzt brechen den Lokalregierungen die Einnahmen aus Landverkäufen weg, Kreditnehmer flüchten.

Das Chaos der letzten Monate passt nicht zu dem Bild, das die Propagandabehörden von Xi Jinping zeichnen. Der grosse Führer Chinas, der Mann «mit der höchsten Autorität, der alle finalen Entscheidungen trifft». Ab Herbst soll noch ein Titel dazukommen: Führer des Volkes. Auch das hat es seit Mao nicht mehr gegeben.

Chinesische Marinetruppen marschieren während einer Militärparade zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober 2019 in Peking am Tiananmen-Platz vorbei. Foto: Roman Pilipey (EPA)

Und jetzt die Sache mit Taiwan. Wie reagiert ein Regime, das seine Herrschaft unter anderem darauf stützt, den Lebensstandard seiner Bürger ständig zu verbessern? Was passiert, wenn das Geld nicht mehr reicht, um all die Widersprüche zu Hause mit Geld zuzupflastern? Wird Peking dann ein Ablenkungsmanöver suchen? Das fragen sich nicht nur die Menschen in Taiwan in diesen Tagen.

Xi Jinping setzt auf den Nationalismus. Wie kaum einer seiner Vorgänger hat er die Rückholung Taiwans ins Reich zu seinem Thema gemacht. Auch wenn er es wörtlich nie gesagt hat, so hat er doch bei vielen Chinesen den Eindruck geweckt, dass er der Führer sein wird, zu dessen Lebzeiten Taiwan ins Vaterland zurückkehrt. Das schafft Erwartungen.

Das Selbstvertrauen Chinas sei «über Nacht wieder in sich zusammengefallen». Internetnutzer

Es brauchte einige Stunden nach der Landung Pelosis in Taiwan, bis die Stimmung von Verwunderung in Wut umschlug. Manche trösteten sich mit der Lektüre von aufgeblasenen Berichten über ein kleines Grüppchen taiwanischer Demonstranten, die Pelosi bei ihrem Besuch zuriefen, Taiwan zu verlassen. Das chinesische Staatsfernsehen erinnerte an mehr als dreissig Schlachten gegen die Amerikaner, die Chinas Armee innerhalb von nur vierzehn Tagen gewonnen hatte – allerdings vor mehr als siebzig Jahren in Korea. Meistgelesen war die Geschichte über die Modernisierung der chinesischen Streitkräfte, «Der Weg einer starken Armee» hiess der Text.

Doch helfen konnte das alles nicht. Viele Internetnutzer sprachen von einer «nationalen Schande». Einer klagte, dass das Selbstvertrauen, das sich China gerade erarbeitet habe, über Nacht wieder in sich zusammengefallen sei.

Nicht willkommen: Eine Gruppe von China-Befürwortern tritt vor dem US-Generalkonsulat am Tag der Ankunft von Pelosi in Hongkong auf ein Foto der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Foto: Jerome Favre (EPA)

Und dann gab China erste Sanktionen bekannt: Zitrusfrüchte aus Taiwan stehen jetzt auf der schwarzen Liste, ausserdem einige Teesorten, Kakaobohnen und zwei Fischsorten. Taiwan bekommt keinen Sand aus China mehr.

Von Donnerstag bis Sonntag will die chinesische Volksbefreiungsarmee grosse Militärmanöver in den Gewässern vor Taiwan abhalten. Tatsächlich wirken die Pläne für die Manöver so, als probe China schon einmal die Umzingelung und eine komplette Meeresblockade der Insel. Gerade mal 180 Kilometer Meer trennen die Hauptinsel Taiwan von China.

Die angekündigten Übungen finden vor den Küsten der grossen Städte Taiwans statt, teils in den Hoheitsgewässern der Insel – viel näher als die bedrohlichen Manöver der Jahre 1995/96, an die sich noch heute viele erinnern. Der australische China-Forscher Nathan Ruser sprach auf Twitter von einer Eskalation und den «provozierendsten Schritten Chinas seit Jahrzehnten». Am Mittwochnachmittag drangen dann 27 chinesische Kampfflieger kurz in Taiwans Luftverteidigungszone ein.

Die Welt müsse sich zwischen Demokratie und Autokratie entscheiden

Der Internationale Taoyuan-Flughafen in Taipeh hat jetzt für Donnerstag erst einmal vierzig Flüge gestrichen. Vor allem unter westlichen Beobachtern warnen einige vor einer weiteren Eskalation und weisen wie der Franzose Antoine Bondaz darauf hin, dass die eigentliche Frage doch die sei, «ob Taiwans Sicherheit und Wohlstand in den kommenden Wochen nun gestärkt oder geschwächt wird». Andere, vor allem in Taiwan selbst, argumentieren, man dürfe nicht in die Falle Pekings tappen: Wer die Panikmache Chinas übernehme, der helfe der KP.

Solidarität mit Taiwan sei «entscheidend». Nancy Pelosi

Vielleicht war der wichtigste Programmpunkt Pelosis gar nicht das Treffen mit Taiwans Präsidentin, sondern der, zu dem sie noch kurz vor ihrem Abflug eilte. Da traf sie sich unter anderem mit Lam Wing-kee, einem einst von Chinas Agenten verschleppten Hongkonger Buchhändler, und mit Wu’er Kaixi, einem der Anführer der Tiananmen-Demokratiebewegung im Jahr 1989. Beide hatten in der Volksrepublik im Gefängnis gesessen und waren nach Taiwan geflohen. Pelosi besuchte auch das National Human Rights Museum, in dem Taiwan der dunklen Seite der eigenen Geschichte gedenkt: des Terrors unter der Kuomintang-Diktatur, damals von den USA unterstützt.

Bei aller Kritik an ihrer Reise und den Sorgen über eine mögliche Eskalation, viele Menschen in Taiwan sind Nancy Pelosi dankbar für ihren Besuch und die Botschaft: Schaut auf Taiwan, wo all die Dinge möglich sind, die in der Volksrepublik brutal verfolgt werden.

KP-Chef Xi Jinping selbst wird nicht müde, zu betonen, dass der Wettbewerb der Systeme zurück sei und China das überlegene Modell habe. Gerade jetzt, wo «die Welt sich entscheiden muss zwischen Demokratie und Autokratie», sagte Nancy Pelosi bei ihrer Pressekonferenz in Taipeh, sei Solidarität mit Taiwan «entscheidend». Taiwan, allmählich scheint das dem Westen zu dämmern, ist das Mächtigste, was zwischen Chinas Führern und ihrer Behauptung steht, Chinesen taugten nicht zur Demokratie.



